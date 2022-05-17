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【港股午市速睇】恒指企穩2萬點 汽車股集體炒上

股市 13:48 2022/05/17

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恒指重越2萬點　

港股今早造好，成功修復並企穩2萬點關口。恒生指數開市升243點報20193點，中午收市前擴大升幅至20395點，半日升445點。

大型科網股表現理想，今日公布業績的京東 （09618） 升5.5%，同系的京東健康 （06618） 升2.2%，明天公布業績的騰訊 （00700） 則升3.2%，大市成交額625億元。

國企指數重上7000點關口，半日升174點，收報7000.3點。科技指數則升171點，收報4210點。


汽車股集體炒上

中汽協公布內地車企，今年首4個月汽車出口按年升39.4%，市場憧憬短期再有新一輪汽車下鄉政策出台，今早汽車股集體抽升。

長汽 （02333） 五連升，今日升近一成突破50天線走勢強勁。比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 均升近一成，電動車造車新勢力蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 及理想 （02015） 則升5至8%。

知乎人事變動抽升

半新股知乎 （02390） 今早抽升13%，報23.25元。彭佳曈辭任非執行董事，由陳定佳接任，並已於昨天5月16日起生效。

陳定佳於2005年至2015年曾出任騰訊的組長、總監及助理總經理等多個職位。而自2015年起，則曾擔任快手首席技術官。

欄名 : 港股午市速睇

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