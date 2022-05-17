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【無人經濟】Uber Eats以加州為試點　推出機械人送餐服務

科技 12:45 2022/05/17

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Uber Eats兩項送餐服務中的車輛和機械人，都會由人類操作員積極監控。（法新社）

新冠疫情改變了大眾的生活習慣，也促進「無人經濟」的發展。Uber宣布將以加州兩個城市為試點，推出Uber Eats自動駕駛車輛送餐服務，以及行人道機械人（sidewalk robots）送餐服務。

【道路安全】為減輕交通意外傷亡　Uber App將設鈴聲提醒乘客緊扣安全帶

Uber Eats的自動駕駛車輛送餐服務是與現代汽車和Aptiv PLC的自動駕駛合資公司Motional合作進行；至於行人道機械人送餐服務，則是由自動駕駛汽車公司Serve Robotics提供，該公司是Uber在2020年收購的快遞公司Postmates的子公司。

【自動駕駛】豐田夥美自動駕駛系統公司　測試無人駕駛車隊

Uber表示，Uber Eats兩項送餐服務中的車輛和機械人，都會由人類操作員積極監控，並將於下星期一（23日）開始，為加州聖莫尼卡（Santa Monica）和西荷里活（West Hollywood）的Uber Eats用戶提供服務。

推出充電站地圖   促進司機改用電動車

Uber還表示，它將於今年夏天在Uber應用程式中，為美國司機推出電動車充電站地圖，隨後將在全球範圍內推出，以促進司機改用電動車。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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