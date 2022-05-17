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【表情符號】全球Emoji最新調查報告出爐　Twitter用戶最愛用哪些表情符號？

科技 13:01 2022/05/17

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沙特地阿拉伯網友雖然最常使用愛心Emoji，但顏色卻是「白色」愛心，也是全球最獨特。

表情符號（Emoji）已成為大家在網上溝通時常用的符號，最近有調查機構公布全球表情符號調查報告，發現75個國家的網民最愛使用「笑中帶淚」Emoji，而「紅色愛心」及「笑翻了」Emoji則排名第二和第三位。
 
報告以Twitter API作為檢索，於今年2月的最後兩周，以900萬則帶有地理位置標記的貼文作為數據樣本，收錄來自同一帳號於每天發出的一則推文，並於貼文中第一次出現的表情符號，作為使用量紀錄數據的基準。

濫用紅色愛心　或構成性騷擾罪
 
Crossword-Solver分析，除了各種笑臉的表情符號與紅色愛心，為網民最常用的表情符號。各國網友也會因語言文化、民俗風情、流行趨勢與法例等不同因素，反映Emoji的使用率。
 
例如沙特地阿拉伯網友雖然最常使用愛心Emoji，但顏色卻是「白色」愛心，也是全球最獨特。這是因為在社交平台上濫用紅色愛心的行為，在當地可構成性騷擾罪，因此不能在未經對方同意下於社交平台上隨意發送紅色愛心，以免觸犯當地法律。

責任編輯：廖淑瑩

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