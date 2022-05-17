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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard認捐錢未找數 因無錢打官司

環球社會熱點 12:09 2022/05/17

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荷里活男星尊尼狄普控告前妻Amber Heard誹謗案周一（16日）恢復審訊。Amber Heard承認，沒有將所有當年離婚協議中獲得的款項全部捐出，指希望Johnny Depp停止起訴她，她會兌現承諾全數捐出。Amber Heard聲稱愛犬Boo有腸胃問題，是Boo大便出現在兩人的床上。

Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指 【下一頁】

Amber Heard與尊尼狄普在2016年達成離婚協議。其時Amber Heard宣布，會將協議所獲得的700萬美元（約5,460萬港元）全數分別捐贈至美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）及洛杉磯兒童醫院。

ACLU總法律顧問兼營運總監道格赫爾蒂（Terence Dougherty）上月底作供指，未有全數收取350萬美元（2,730萬港元）捐款，已收取的捐款大多數來自以Amber Heard名義、但非本人捐出。

Amber Heard周一作供承認，指在2018年10月已收取全數和解金，亦承認未有捐出款項。她表示，由於尊尼狄普控告她並索償多達5,000萬美元（3.9億港元），她需要金錢打官司，希望尊尼狄普停止起訴自己，以便兌現承認捐出和解金，強調自己對前夫的錢不感興趣。

Amber Heard親自作供 聲淚俱下控遭家暴 【下一頁】

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尊尼狄普指控Amber Heard在2016年4月、她30歲生日當日吵架後，發現在床上發現糞便。Amber Heard否認在床上大便，聲稱是愛犬Boo自小患有腸胃問題，當時她準備與朋友參加音樂節，便把Boo與友人愛犬Pistol放在床上就離開，Boo才是在床大便的「罪魁禍首」。

Amber Heard向陪審團指，尊尼狄普「一直圍繞於那狗屎」，稱二人在16年5月足足一個月未有見面，甫見面尊尼狄普立即質問大便的問題，兩人再激烈爭吵，尊尼狄普再次對她施暴。

Amber Heard庭上表示，她每次都會用4色遮瑕膏掩蓋傷勢；而尊尼狄普律師Ms Vasquez向法庭展示相片及Amber Heard節目片段，強調她臉部沒有明顯的損傷。

Vasquez律師又質疑，Amber Heard指控尊尼狄普打斷她的鼻子，但為何沒有拍攝傷勢。Amber Heard表示，尊尼狄普向她大力施暴，令自己以為鼻子重傷。

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責任編輯：郭麗明

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