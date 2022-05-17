▲ 【大行點評】普徠仕：戰事通脹疫情加大判斷未來走勢難度 較偏好低通脹及經濟重啟的亞洲股票

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，全球市場正面臨各種前所未有的問題，判斷未來走勢並不容易，投資者應更加謹慎，以應對更極端的尾端風險事件，例如通脹持續更長時間或經濟出現硬著陸。

他表示，戰事和通脹持續，新冠疫情肆虐，令投資者今年開局不利，股票和債券均錄得超過9%的跌幅。雖然股債之間存在動態關聯性，但兩者之間的關聯性平均較低，而避險情緒升溫期間，兩者可能呈負相關。然而，當前情況較獨特，通脹失控促使央行加快收緊措施，但當前風險持續增加，增長亦正放緩。對利率上升和通脹的憂慮拖累債券表現失利。與此同時，利率上升和增長放緩亦令股票承壓，而股票估值早已高於歷史水平，即使是保守型投資者，亦應謹慎應對風險。

上海現正分3階段復工復產。Poullaouec指，中國正從避免導致部分行業出現過熱與實現增長目標之間取得平衡。市場日益預期中國將放寬貨幣及財政政策，以應對近期經濟的疲弱現象。但當局亦希望避免有關措施導致市場再次出現投機泡沫，尤其是房地產行業。當局正在維持疫情之下的嚴格封鎖措施、實現增長目標以及提供剛好適度的刺激措施以避免市場部分板塊出現過熱現象之間維持平衡。

對除日本外亞洲股票和固定收益資產持略微偏高配置

股市方面，普徠仕增加對除日本外的亞洲股票的部署至略微偏高配置，因為區内經濟正在重啟，而且與其他地區相比，區内的通脹問題不太令人憂慮。固定收益方面，該行繼續看好存續期較短及孳息率較高的類別，對短期美國抗通脹債券（TIPS）和高息債券維持偏高配置，因相關類別仍受到穩健的基本因素支持，另外亦審慎留意流通性及市場波動。

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