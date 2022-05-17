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【北韓疫情】發燒人數續增加 派萬人追蹤潛在感染者

環球社會熱點 12:05 2022/05/17

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北韓自確認出現首宗新冠肺炎患者後，當地疫情持續嚴峻。平壤政府公布增加逾26萬發燒人數，累計已達近150萬宗。北韓官媒表示，不止軍方已參與協助防疫，當局更動員1萬人追蹤潛在感染者。

【北韓疫情】金正恩下令穩定藥物供應 累計破百萬發燒 【下一頁】

北韓官媒朝中社報稱，北韓國家緊急防疫司令部周二（17日）公布，新增26.9萬宗發燒個案，累計已達逾148萬宗案例，當中約82萬人已康復，超過66萬人正接受治療。另外共56人因病死亡。

朝中社亦指出，按領袖金正恩指示，北韓軍方已加入防疫行列，幫助穩定平壤的藥物供應。部分黨內高層人士近日亦走訪平壤的藥房及醫療中心，確保藥物供求穩定。同時，政府亦派遣1萬名醫護人員﹑醫科老師及學生，協助追蹤任何潛在感染者，並提供治療。

南韓專家料北韓疫情更嚴峻 死亡率恐更高 【下一頁】

南韓《韓聯社》報稱，由於北韓採用通報發燒人數而非確診人數或與檢測設備不足有關，預計真實確診及死亡人數將更多。南韓情報部門估計，北韓疫情實際死亡或是公開數據的5至6倍。

另外，韓聯社引述中國消息人士報稱，北韓駐華人員早於4月底時，已在瀋陽及大連等地購買藥物及醫療器材，北韓政府可能早於公開承認出現首宗案例前，已知悉當地即將爆發疫情。

 

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責任編輯：吳漢培

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