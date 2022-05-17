【中芯981】價量齊升勢頭有望持續 中芯獲推薦買入

由於行業景氣度高企，中芯國際（00981）第一季業績大幅增長。國泰君安指，半導體行業供需失衡延續至今，伴隨公司產量的提升及行業整體的價格上調，中芯業績增長迅猛。根據公司報告，第一季收入按年增長66.9%至18.4億美元，按季增長16.6%；毛利潤大幅增長200%達7.5億美元；付運晶圓數量184萬片，按年增長18%。

中芯多年來一直維持較高資本開支，預計今年資本開支將維持高位，全年資本開支約為50億美元，按年增長約12.3%。相信隨着擴建產能的釋放，公司今年收入將持續增長。該行認為，在國產替代邏輯下公司業績預期長期穩定增長，為擺脫美國的科技封鎖，半導體行業的發展被列入「十四五」計劃。目前半導體產業鏈本土化效果顯著，公司來自於內地及香港的收入佔比逐步提升，第一季該地區收入佔總收入的比例為68.4%。

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目前俄烏衝突，以及新冠疫情在加劇海外半導體產業鏈的不穩定性，全球半導體供需失衡持續時間有進一步延長趨勢。受上海疫情影響，公司第二季收入增幅將會有所收窄；長期來看，國內較為穩定的產業鏈仍是中芯業績穩定增長的重要保障。該行預期，半導體行業目前供需失衡問題仍然十分嚴峻，公司量價齊升勢頭有望延續，未來業績向好，推薦買入。

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撰文：林衛