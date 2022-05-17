【現代牧業】海通：多元布局升抗風險能力 現代牧業評級跑贏大市

海通國際指，現代牧業（01117）為全球第一家以奶牛養殖資源上市的企業。截至去年底，公司在全國共擁有44個地處優良氣候區的規模牧場，奶牛存欄量超過35.4萬頭，日產6,000噸以上、年產200萬噸以上的優質鮮奶 。2020年12月，公司發布五年領跑計劃，提出至2025年奶牛存欄增長至50萬頭以上，年產鮮奶達360萬噸。

該行認為，公司核心業務優勢明顯，多元布局提升抗風險能力。公司依托性控凍精技術，加上公司乳牛基因品質優勢，實現自繁牛群的快速增長。同時結合飼料種植、奶牛養殖、牛奶加工一體化的生產模式，在上游可以靈活調整飼喂方案，控制飼料成本，在下游終端產品可以提升利潤空間，實現了可比公司中較低的公斤飼料成本和毛利率優勢。在大力發展養牛產奶核心業務的同時，公司積極開拓新的業務領域，增加新的利潤增長點，提升抗風險能力。

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現代牧業計劃在2025年實現奶牛存欄數增長至50萬頭，年產鮮奶達到360萬噸目標。考慮到併表因素，海通國際預計公司今年原料奶產量超過210萬噸，公斤奶平均售價與去年基本持平，飼料業務實現近10億收入，明後兩年增速回歸平穩。綜合上述預測，預計今後三年歸母淨利潤按年增長19.7%、17.1%、24.3%。考慮到乳製品銷量穩步增長，原奶品質和結構持續升級，奶牛養殖行業盈利模式脫離強周期行業，偏向消費行業。該行予目標價為1.43元，首次覆蓋給予 「優於大市」評級。

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撰文：林衛