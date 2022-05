土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉

芬蘭及瑞典宣布尋求申請加入北約,土耳其被視為關鍵一票。但土耳其表明反對兩國加入北約,土耳其總統埃爾多安更向芬蘭及瑞典施壓,要求兩國解除對土耳其的制裁及協助打擊庫爾德武裝分子。

北約30個成員國需一致同意,才能接納芬蘭和瑞典加入為新成員國,因此土耳其作為北約成員國擁有否決權。

瑞典外交部周一(16日)表示,與芬蘭計劃派高級代表前往土耳其談判,試圖説服安卡拉政府支持兩國加入北約。

但埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)表明不會同意兩國加入北約的要求,指控兩國對土耳其實施制裁,警告兩國加入將令北約成為恐怖組織代表集中地。

埃爾多安更展現出強硬的態度:

佢哋話星期一嚟土耳其,係要說服我哋?唔好意思囉,佢哋唔應該費力。

(They say they will come to Turkey on Monday. Will they come to persuade us? Excuse us, but they shouldn’t bother.)