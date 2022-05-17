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土耳其反對瑞典芬蘭入北約 施壓兩國解除制裁安卡拉

環球政治 11:57 2022/05/17

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芬蘭及瑞典宣布尋求申請加入北約，土耳其被視為關鍵一票。但土耳其表明反對兩國加入北約，土耳其總統埃爾多安更向芬蘭及瑞典施壓，要求兩國解除對土耳其的制裁及協助打擊庫爾德武裝分子。

歐盟未通過第6輪對俄制裁 匈牙利索1476億擺脫俄石油 【下一頁】

北約30個成員國需一致同意，才能接納芬蘭和瑞典加入為新成員國，因此土耳其作為北約成員國擁有否決權。

瑞典外交部周一（16日）表示，與芬蘭計劃派高級代表前往土耳其談判，試圖説服安卡拉政府支持兩國加入北約。

但埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表明不會同意兩國加入北約的要求，指控兩國對土耳其實施制裁，警告兩國加入將令北約成為恐怖組織代表集中地。

埃爾多安更展現出強硬的態度：

佢哋話星期一嚟土耳其，係要說服我哋？唔好意思囉，佢哋唔應該費力。

（They say they will come to Turkey on Monday. Will they come to persuade us? Excuse us, but they shouldn’t bother.）

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員 【下一頁】

土耳其將庫爾德武裝組織列為恐怖組織，並已經要求芬蘭及瑞典引渡庫爾德工人黨（PKK）的嫌疑成員。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）早前指需要安全保障，要求芬蘭瑞典停止支持恐怖組織。

土耳其因2019年在敍利亞的軍事行動，遭芬蘭及瑞典實施武器禁運。土耳其也呼籲兩國取消上述禁令。

另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，芬蘭和瑞典申請加入北約對俄羅斯並未構成直接威脅。但他警告北約不要將武器運入兩國領土及在兩國擴大軍事基礎設施，否則會面臨後果。

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責任編輯：鄭錦玲

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