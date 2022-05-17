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【券商點睇】中金：內銷持續快速增長 敏華潛在升幅近四成

股樓投資 12:07 2022/05/17

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中金發表報告指，生產沙發家具的敏華控股（01999）內銷保持良好增長，近5年的複合年增長率（CAGR）達28.6%。2022年度內銷收入131.93億元，按年增長32.3%，其中沙發收入86.28億元，按年增25.9%，收入佔比71.7%，床墊收入33.99億元，增長51.2%，收入占比28.3%。

另一方面，公司門店繼續加快布局，2022年度門店淨增1,846家至5,968家，綫下門店收入按年增長33.1%至92.01億元，預計未來公司綫下門店仍將繼續快速拓展，同時公司積極上綫新零售系統，加強賦能經銷商，提升終端運營能力；至於綫上銷售，2022年度來自綫上的收入為28.26億元，增長29.1%，佔內銷比例23.5%，公司不斷利用新媒體策劃吸睛傳播活動，加強品牌影響力，強化消費者認知，實現綫上綫下協同發展。

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁

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中金考慮到4月以來部分地區疫情影響家居綫下消費及物流運輸，下調2023年度淨利潤預測11%至27.4億元，引入2024年度淨利潤預測32.89億元，當前股價對應2023至2024年度的預測市盈率為10倍、8倍，維持「跑贏行業」評級，由於近期市場風險偏好下行與盈利預測調整，下調目標價38%至10元，較當前股價有近四成的上行空間。

【同場加映】青姐話：高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文：林衛

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目標價 敏華控股（01999） 潛在升幅 港股

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