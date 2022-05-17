【摺疊手機】三星遇競敵？　傳Motorola最新摺疊機大改版

▲ 外媒指，Motorola將捨棄「厚下巴」的外觀造型，維持採用垂直翻蓋式的摺疊設計，而手機的屏幕尺寸規格亦會提升。

有傳三星（Samsung）將於8月發表Z Flip 4，另一手機品牌摩托羅拉（Motorola）也傳出將於今年第三季，發表旗下第三代復刻版的Razr 5G摺疊手機。外媒指，Motorola將捨棄「厚下巴」的外觀造型，維持採用垂直翻蓋式的摺疊設計，而手機的屏幕尺寸規格亦會提升。

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據外媒《PhoneArena》報道，有別於上一代Razr 5G摺疊手機的中階處理器規格，新一代的Razr可能會改為搭載高通旗艦級處理器S8 Gen 1，內置12 GB記憶體及512 GB容量。至於機身內外的屏幕尺寸，也比上一代的6.2吋有所升級。

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此外，供應鏈調查公司DSCC分析師Ross Young稱，Motorola的新摺機機身展開後，內屏幕將升級至6.7吋，與三星去年推出的Galaxy Z Flip 3內屏幕尺寸相同；機身外屏幕則是輕微升級至約3吋，將比三星的Galaxy Z Flip 3僅1.9吋的外屏幕，顯示面積還要大。

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責任編輯：廖淑瑩



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