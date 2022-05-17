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【中美角力】南方航空在未來3年機隊擴張計劃　剔除逾100架波音737Max客機

股市 11:32 2022/05/17

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【中美角力】南方航空在未來3年機隊擴張計劃　剔除逾100架波音737Max客機

波音（Boeing，美：BA）近年客機發展不順，除了窄體客機737Max引發安全憂慮，波音787、777X在製造和開發都被監管機構質疑。波音在中國的最大客戶南方航空 （01055） 在最新投資者會議中交代未來3年機隊擴張規劃時，預料至2024年只會接收78架波音737Max，較3月披露的181架，大減逾100架。

彭博引述南方航空投資者關係代表，剔出737Max客機是因為交付不確定，未明確指出是延遲或是取消訂單。

波音737Max全球交付初期即發生兩場空難，346人因此喪生，中國自2019年要求停飛737Max，至今未解除限制，內地多家國企航空公司都未有透露，會否或何時恢復接收737Max。

南方航空是波音在中國的主要客戶，至2021年，南方航空有399架波音窄體客機，另有334架空中巴士A320系列窄體客機。以載客人次計，南方航空是內地最大航空公司集團。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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港股 美股 航空 波音 南方航空（01055） 波音（Boeing，美：BA）

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