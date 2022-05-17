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【Google】報告：Play商店過時應用程式　數量多達86萬個

科技 11:32 2022/05/17

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所有不符合API目標級別要求的過時應用程式，將被隱藏在Play 商店中。（法新社）

為擴展Play商店中應用程式的目標API級別要求，Google宣布將由11月1日起，為新的Android用戶隱藏Play商店中過時的應用程式。有報告顯示，Play商店的過時應用程式數量，多達86萬個。

【蘋果更新】Apple Podcasts管理劇集下載量　節省儲存空間

廣告分析公司Pixalate的報告指出，Google和Apple將從各自的應用商店中刪除或隱藏多達150萬個應用程式，當中Play商店佔約86萬個，App Store則佔約65萬個，因為它們至少有兩年沒有進行更新。

【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署

Google表示，為鼓勵開發者支援最新的Android功能，所有不符合API目標級別要求的過時應用程式，將被隱藏在Play 商店中，這意味它們不會被新Android用戶找到，但這些應用程式的現有用戶將不會受到影響。

根據Google資料，截至2022年5月，應用程式至少要以API級別29為目標，才可與Android 10對應。目前，Android 12和12L是由API級別31和32組成，而Android 13正進行API級別33的測試。

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責任編輯：陳卓賢

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