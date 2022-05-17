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【上海復產】汽車股走強、比亞迪吉利破位升7%　上海復工復產、新能源汽車行業產能利用率約46%

股市 11:23 2022/05/17

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【上海復產】汽車股走強、比亞迪吉利破位升7%　上海復工復產、新能源汽車行業產能利用率約46%

汽車股今日走強，吉利 （00175） 大升7.5%，報13.44元，創2個月高，比亞迪 （01211） 升6.4%，報252.8元，創3個月高。另外，長汽 （02333） 升近10%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 、廣汽 （02238） 、小鵬汽車 （09868） 亦漲近5%。

上海正將分三個階段解封，現時全市16區均實現社會面清零，市面開始復工復產。上海市臨港新片區黨工委副書記吳曉華表示，由於受產業鏈協同的影響，整體產能利用率不是最高，大概是45%左右，這幾天呈現不斷爬坡趨勢。其中，集成電路行業實現滿負荷生產，如新昇、積塔；新能源汽車行業產能利用率約46%，如上汽臨港50%、特斯拉45%，汽車產業鏈的配套企業達50%左右；高端裝備產能利用率約50%。

上海市住建委副主任朱劍豪又指，本月初發布了第一批《上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」》，涉及項目共24個，主要聚焦工地安全生產和城市安全運行，覆蓋科技產業、城市基礎設施、社會民生等重要領域。其中16個項目已實現復工，還有8個項目正在進行復工準備。目前第二批「白名單」正在審核中，也會適時公布。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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相關文章：姚卓然

長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 港股 汽車 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 汽車股 上海

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