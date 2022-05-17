  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (二) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果更新】Apple Podcasts管理劇集下載量　節省儲存空間

科技 10:57 2022/05/17

分享：

分享：

Apple Podcasts將提示用戶刪除設備上自動下載的、但現在不再符合新選擇標準的劇集。（Apple）

隨著蘋果（Apple）作業系統iOS 15.5、iPadOS 15.5和macOS 12.4更新，Apple將在Podcasts服務上推出新功能，讓用戶刪除累積的已下載劇集，從而釋放設備上的儲存空間。

自動下載最近節目

在Apple Podcasts應用程式中，用戶可點擊「自動下載」（Automatically Downloaded），並選擇有多少集節目被下載並保存到設備上。該菜單將允許用戶選擇下載一定數量的近期節目，例如最新的3集、5集或10集；或者選擇下載最近發布的所有節目，如過去7天、14天或30天。

【蘋果動向】郭明錤：AirPods Lightning充電接口　將過渡至USB-C

Apple表示，在默認情況下，Apple Podcasts將為所有劇集節目保留最後五集，並為系列節目保留所有劇集。否則，如果沒有其他設置，默認情況下將保留所有新劇集。

【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片　以色列客機緊急停飛

更重要的是，當用戶選擇他們的偏好時，Apple Podcasts將提示他們刪除設備上自動下載的、但現在不再符合新選擇標準的劇集。因此有別於以往需手動逐一刪除節目，這新功能實際上是一個批量清理工具，從設備儲存中刪除大量已下載劇集。

提醒iPhone用戶    刪除Podcasts舊節目

這項新功能也將被整合到iPhone的清理儲存空間功能。當Apple Podcasts中的劇集佔據iPhone儲存空間15%以上時，用戶將被提醒只保留最後五集，並刪除舊節目。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止
2022/05/11
【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止
【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統
2022/05/12
【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統
【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單
2022/05/13
【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
2022/05/14
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機

你可能感興趣

【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止
11:12 2022/05/11
【蘋果動向】iPod時代終結　蘋果：iPod touch售完即止
【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統
14:00 2022/05/12
【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統
【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單
16:01 2022/05/13
【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行　抽籤方式決定開發者入場名單
Apple 創新科技及應用 科技產品 移動裝置 手機Apps iPad iOS 作業系統 macOS iPhone

下一篇文章

【Pixel手機】屏幕指紋解鎖太慢　Google高層證實Pixel 6a感應器升級？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【遊戲熱話】任天堂公布Switch最賣座遊戲榜　寶可夢奪冠
【遊戲熱話】任天堂公布Switch最賣座遊戲榜　寶可夢奪冠
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署
【Google】粉絲或會失望！　外媒爆Pixel Watch竟是用四年前舊芯片
【Google】粉絲或會失望！　外媒爆Pixel Watch竟是用四年前舊芯片
【串流媒體】Netflix開發直播功能　應對收入及用戶訂閱數下滑
【串流媒體】Netflix開發直播功能　應對收入及用戶訂閱數下滑
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款