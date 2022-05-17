【蘋果更新】Apple Podcasts管理劇集下載量　節省儲存空間

▲ Apple Podcasts將提示用戶刪除設備上自動下載的、但現在不再符合新選擇標準的劇集。（Apple）

隨著蘋果（Apple）作業系統iOS 15.5、iPadOS 15.5和macOS 12.4更新，Apple將在Podcasts服務上推出新功能，讓用戶刪除累積的已下載劇集，從而釋放設備上的儲存空間。

自動下載最近節目

在Apple Podcasts應用程式中，用戶可點擊「自動下載」（Automatically Downloaded），並選擇有多少集節目被下載並保存到設備上。該菜單將允許用戶選擇下載一定數量的近期節目，例如最新的3集、5集或10集；或者選擇下載最近發布的所有節目，如過去7天、14天或30天。

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Apple表示，在默認情況下，Apple Podcasts將為所有劇集節目保留最後五集，並為系列節目保留所有劇集。否則，如果沒有其他設置，默認情況下將保留所有新劇集。

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更重要的是，當用戶選擇他們的偏好時，Apple Podcasts將提示他們刪除設備上自動下載的、但現在不再符合新選擇標準的劇集。因此有別於以往需手動逐一刪除節目，這新功能實際上是一個批量清理工具，從設備儲存中刪除大量已下載劇集。

提醒iPhone用戶 刪除Podcasts舊節目

這項新功能也將被整合到iPhone的清理儲存空間功能。當Apple Podcasts中的劇集佔據iPhone儲存空間15%以上時，用戶將被提醒只保留最後五集，並刪除舊節目。

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責任編輯：陳卓賢