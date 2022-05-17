歐盟未通過第6輪對俄制裁 匈牙利索1476億擺脫俄石油

歐盟外長周一（16日）於比利時開會，商討歐盟提出禁運俄羅斯石油措施，歐盟會後指未能就禁運俄石油達成共識。據悉，匈牙利因經濟原因要求歐盟提供多達180億歐元（約1,475.7億港元）擺脫俄石油。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員 【下一頁】

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）宣布，周一的外長會議未能就禁運俄石油達成共識，指匈牙利基於經濟憂慮不同意措施。

博雷利指各國外長會上同意額外提供5億歐元（約41億港元）的軍事援助支援烏克蘭，使歐盟對烏軍援資金總額達到20億歐元（約163.9億港元）。

匈牙利總理奧爾班（Viktor Orbán）周一表示，匈牙利不會阻止歐盟制裁俄羅斯，但前提是措施並未對匈牙利能源安全構成風險。

奧爾班同時將能源價格飆升的部分責任，歸咎於歐盟的制裁措施。他斥責歐盟每日都濫用權力嘗試實施一些匈牙利不想要的事情。

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）指出，匈牙利如要全面擺脫俄羅斯石油，能源基建設施就需全面現代化，總成本料需150億（約1,229.7億港元）至180億歐元。

西亞爾托更稱，自歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月初訪問匈牙利以來，匈牙利一直未收到歐盟就石油禁運的新提議，呼籲歐盟就上述成本提出新方案。

歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2% 【下一頁】

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）不滿匈牙利的做法，不點名批評匈牙利將整個歐盟挾持為人質（whole union is being held hostage by one member state.）。

歐盟向匈牙利開出條件，同意寬限匈牙利將全面淘汰俄羅斯石油的期限延長至2024年底。藍斯柏吉斯指所有人都認為上述期限已足夠。

路透社引述部分歐盟外交官員預計，歐盟仍有望於本月30日至31日舉行的峰會上，就分階段禁運俄羅斯石油達成協議。歐盟大部分國家料在半年内淘汰俄石油，匈牙利、斯洛伐克及捷克的過渡期則更長。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲