歐盟未通過第6輪對俄制裁 匈牙利索1476億擺脫俄石油

歐盟外長周一(16日)於比利時開會,商討歐盟提出禁運俄羅斯石油措施,歐盟會後指未能就禁運俄石油達成共識。據悉,匈牙利因經濟原因要求歐盟提供多達180億歐元(約1,475.7億港元)擺脫俄石油。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)宣布,周一的外長會議未能就禁運俄石油達成共識,指匈牙利基於經濟憂慮不同意措施。

博雷利指各國外長會上同意額外提供5億歐元(約41億港元)的軍事援助支援烏克蘭,使歐盟對烏軍援資金總額達到20億歐元(約163.9億港元)。

匈牙利總理奧爾班(Viktor Orbán)周一表示,匈牙利不會阻止歐盟制裁俄羅斯,但前提是措施並未對匈牙利能源安全構成風險。

奧爾班同時將能源價格飆升的部分責任,歸咎於歐盟的制裁措施。他斥責歐盟每日都濫用權力嘗試實施一些匈牙利不想要的事情。

匈牙利外長西亞爾托(Peter Szijjarto)指出,匈牙利如要全面擺脫俄羅斯石油,能源基建設施就需全面現代化,總成本料需150億(約1,229.7億港元)至180億歐元。

西亞爾托更稱,自歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)本月初訪問匈牙利以來,匈牙利一直未收到歐盟就石油禁運的新提議,呼籲歐盟就上述成本提出新方案。

立陶宛外長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)不滿匈牙利的做法,不點名批評匈牙利將整個歐盟挾持為人質(whole union is being held hostage by one member state.)。

歐盟向匈牙利開出條件,同意寬限匈牙利將全面淘汰俄羅斯石油的期限延長至2024年底。藍斯柏吉斯指所有人都認為上述期限已足夠。

路透社引述部分歐盟外交官員預計,歐盟仍有望於本月30日至31日舉行的峰會上,就分階段禁運俄羅斯石油達成協議。歐盟大部分國家料在半年内淘汰俄石油,匈牙利、斯洛伐克及捷克的過渡期則更長。

責任編輯:鄭錦玲