【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員

自俄羅斯入侵烏克蘭後，東南部城市馬里烏波爾已長時間處於被俄軍包圍狀況，至今僅剩在鑄鐵廠內烏軍頑抗。烏克蘭政府證實，鑄鐵廠內超過260名士兵獲准撤離當地，當中包括多名傷員，但仍不知內部剩餘烏軍人數。

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烏克蘭副國防部長馬利亞（Hanna Maliar）周一（16日）表示，53名重傷士兵與超過200名傷員一同獲准離開馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，前往俄羅斯控制區新亞速斯克（Novoazovsk）內的醫院。

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現時未知鑄鐵廠內剩餘烏軍人數，但總統澤連斯基（Volovymyr Zelenskiy）表示，希望挽救所有士兵，並重申需要守軍活著離開。英國《衛報》報稱，估計仍有約600多名烏軍留在鑄鐵廠。

烏克蘭軍方幕僚長在公布撤離消息的聲明中表示，鑄鐵廠內守軍已完成戰鬥任務，下令有關指揮官必須力保旗下人員性命，並強調政府仍在持續努力斡旋，希望更多士兵可以撤出鑄鐵廠。

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路透社報稱，有5架載著烏克蘭士兵的巴士於周一從馬里烏波爾抵達新亞速斯克，部分人士確有包紮似是傷員，巴士內安置傷者的擔架亦疊有3層。

不少外國媒體分析指出，馬里烏波爾已成烏克蘭反抗俄羅斯入侵的象徵，堅守至今的鑄鐵廠更是一大旗幟。如今烏軍開始有人撤離，意味當地即將陷入俄國手中。

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責任編輯：吳漢培