  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (二) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員

環球政治 10:54 2022/05/17

分享：

分享：

自俄羅斯入侵烏克蘭後，東南部城市馬里烏波爾已長時間處於被俄軍包圍狀況，至今僅剩在鑄鐵廠內烏軍頑抗。烏克蘭政府證實，鑄鐵廠內超過260名士兵獲准撤離當地，當中包括多名傷員，但仍不知內部剩餘烏軍人數。

【烏克蘭戰爭】俄駐美大使暗示：部分俄官冀結束戰事 【下一頁】

烏克蘭副國防部長馬利亞（Hanna Maliar）周一（16日）表示，53名重傷士兵與超過200名傷員一同獲准離開馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，前往俄羅斯控制區新亞速斯克（Novoazovsk）內的醫院。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

現時未知鑄鐵廠內剩餘烏軍人數，但總統澤連斯基（Volovymyr Zelenskiy）表示，希望挽救所有士兵，並重申需要守軍活著離開。英國《衛報》報稱，估計仍有約600多名烏軍留在鑄鐵廠。

烏克蘭軍方幕僚長在公布撤離消息的聲明中表示，鑄鐵廠內守軍已完成戰鬥任務，下令有關指揮官必須力保旗下人員性命，並強調政府仍在持續努力斡旋，希望更多士兵可以撤出鑄鐵廠。

歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2% 【下一頁】

路透社報稱，有5架載著烏克蘭士兵的巴士於周一從馬里烏波爾抵達新亞速斯克，部分人士確有包紮似是傷員，巴士內安置傷者的擔架亦疊有3層。

不少外國媒體分析指出，馬里烏波爾已成烏克蘭反抗俄羅斯入侵的象徵，堅守至今的鑄鐵廠更是一大旗幟。如今烏軍開始有人撤離，意味當地即將陷入俄國手中。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆
2022/05/16
【烏克蘭戰爭】伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆
無論歐盟是否禁運 德年底前照停進口俄油
2022/05/16
無論歐盟是否禁運 德年底前照停進口俄油
若芬蘭瑞典申請 德稱將速批准北約成員資格
2022/05/15
若芬蘭瑞典申請 德稱將速批准北約成員資格
烏克蘭深受歐洲民眾支持 勇奪歐洲歌唱大賽冠軍（有片）
2022/05/15
烏克蘭深受歐洲民眾支持 勇奪歐洲歌唱大賽冠軍（有片）

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
今日 10:25
【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆
15:15 2022/05/16
【烏克蘭戰爭】伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆
無論歐盟是否禁運 德年底前照停進口俄油
11:19 2022/05/16
無論歐盟是否禁運 德年底前照停進口俄油
國防 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 澤連斯基

上一篇文章

歐盟未通過第6輪對俄制裁 匈牙利索1476億擺脫俄石油

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版）
美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版）
【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】逾百烏士兵撤出馬里烏波爾 土耳其重申唔支持北歐兩國入北約（不斷更新）
梅拉尼婭暗示或再做第一夫人 不滿未登Vogue封頁
梅拉尼婭暗示或再做第一夫人 不滿未登Vogue封頁
南非女人瑞慶祝128歲生日 長壽秘訣靠2樣食物
南非女人瑞慶祝128歲生日 長壽秘訣靠2樣食物
【烏克蘭戰爭】俄駐美大使暗示：部分俄官冀結束戰事
【烏克蘭戰爭】俄駐美大使暗示：部分俄官冀結束戰事
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款