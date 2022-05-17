【TSLA】Tesla被指流失市佔率　遭研究機構予「跑輸大市」評級　目標價450美元

投資研究機構Bernstein分析師Toni Sacconaghi近日發表研究報告，給予Tesla特斯拉（美：TSLA）「跑輸大市」評級，目標價450美元。他表示，市場強勁增長下，特斯拉雖仍是電動車市場主導者，但實際上於去年流失市佔率。

Sacconaghi認為，電動車市場的增長在一定程度上是由額外的產品推動的，去年電動車按年增長近60%是來自過去兩年推出的車型，正好突出新產品是如何擴大電動車市場，若特斯拉不推出新車型，隨着時間推移，會是一個潛在風險。

分析師：Model S及X銷量見下降

他並提到，由於競爭和來自更新、更便宜的特斯拉產品的蠶食下，Model S和X的銷售量都在下降。

特斯拉昨收報724.37美元，跌5.88%。

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