▲ 【TWTR】馬斯克傳出售SpaceX股權 為私有化Twitter籌資

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周雖宣布暫緩私有化Twitter（美：TWTR）交易，待完成假帳戶比例數據，但他承認仍致力完成交易。外電引述文件指，馬斯克私人持股的火箭發射公司SpaceX計劃出售部分持股，有外界估計售股股東正是馬斯克，並為Twitter交易籌集資金。

馬斯克收購Twitter總作價約440億美元，外界一直關注其資金來源，最新有報道指，因應最新質疑，馬斯克有意重新磋商收購價，作價有可能降低，詳情可見【下一頁】。

紐約時報引述指，SpaceX正擬出售舊股，以每股作價70美元計，SpaceX估值達1250億美元。

據去年8月底最新交易資料，馬斯克持有SpaceX約44%股權。

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