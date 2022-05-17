糧食危機吼中化化肥（00297） 青姐睇目標價2元 股市 11:05 2022/05/17 分享： 分享： 全球正受通脹及糧食問題困擾，青姐看好中化化肥 （00297） ，指股份月綫圖造正大圓底，更給予目標價2元。想知點解青姐咁有信心？ （ 速睇點選 33：40 – 37：15） 記得收看今集：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢 更多精彩節目： 1. 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？ 2. 【ET財智Talk】晉達特約：市況不明 優質投資你要知（立即收看） 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 2022/05/16 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ 2022/05/16 SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 今日 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 【ET開市直擊】京東9618業績有冇驚喜？內地減貸款利率機會多大（附time code） 今日 【ET開市直擊】京東9618業績有冇驚喜？內地減貸款利率機會多大（附time code） 你可能感興趣 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 10:42 2022/05/16 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ 19:16 2022/05/16 SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 今日 10:34 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 最新專欄文章 更多 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 今日 港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢 SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ 2022/05/16 SARK策略跟進 做空「契媽」基金仍有得賺？ Bitcoin翻身機會多大？解構虛擬貨幣市場動盪兩大主因 2022/05/13 Bitcoin翻身機會多大？解構虛擬貨幣市場動盪兩大主因 Apple（AAPL.US）股價急挫半成 持貨要部署離場自保？ 2022/05/12 Apple（AAPL.US）股價急挫半成 持貨要部署離場自保？ 美國通脹數據預測 三大原因CPI將於下半年見頂 2022/05/11 美國通脹數據預測 三大原因CPI將於下半年見頂 技術分析 糧食供求 圓底 目標價 中化化肥（00297） 通脹 港股