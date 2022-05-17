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糧食危機吼中化化肥（00297） 青姐睇目標價2元

股市 11:05 2022/05/17

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全球正受通脹及糧食問題困擾，青姐看好中化化肥 （00297） ，指股份月綫圖造正大圓底，更給予目標價2元。想知點解青姐咁有信心？ （ 速睇點選 33：40 – 37：15）

記得收看今集：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

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1. 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？

2. 【ET財智Talk】晉達特約：市況不明　優質投資你要知（立即收看）

 

欄名 : 3分鐘睇股

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