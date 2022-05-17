短炒科技股　美團3690 VS 快手1024邊隻值博？

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【大行報告】滙豐環球研究：美國降中國入口關稅與人幣下跌 中國股市料將受惠
美團 （03690） 股價收市升逾6%，收報173.7元；快手 （01024） 升近半成破頂，高見71.95元，創月內新高。短炒科技股哪隻更值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：協鑫科技 （03800） 、知乎 （02390） 、港股轉勢未？、京東 （09618） 、兗礦能源 （01171） 、中國神華 （01088） 、中國建材 （03323） 、譚仔 （02217） 、福萊特玻璃 （06865） 、2隻汽車股推介、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、中移動 （00941） 、龍湖 （00960） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、微盟 （02013） 、科技股、Bitcoin、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 、美團 （03690） 、恒指反彈目標、港股推介、科技股2大利好因素、道指、納指、標指、Tesla（TSLA.US）
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欄名 : 3分鐘睇股