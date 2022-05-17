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短炒科技股　美團3690 VS 快手1024邊隻值博？

股市 19:03 2022/05/17

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美團 （03690） 股價收市升逾6%，收報173.7元；快手 （01024） 升近半成破頂，高見71.95元，創月內新高。短炒科技股哪隻更值博？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：協鑫科技 （03800）知乎 （02390）港股轉勢未？京東 （09618）兗礦能源 （01171）中國神華 （01088）中國建材 （03323）譚仔 （02217）福萊特玻璃 （06865）2隻汽車股推介比亞迪 （01211）碧桂園 （02007）中移動 （00941）龍湖 （00960）阿里巴巴 （09988）騰訊 （00700）美團 （03690）微盟 （02013）科技股Bitcoin中芯國際 （00981）華虹半導體 （01347）美團 （03690）恒指反彈目標港股推介科技股2大利好因素道指、納指、標指Tesla（TSLA.US）

*重溫今周《開市追揸沽》【按此

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