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港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢

股市 10:34 2022/05/17

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港股收復兩萬關，今早則高開逾200點，恒生指數開報20193點，升243點，早段一度升近400點，高見20343點。港股可否企穩20000點？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，恒指今周料徘徊20000點水平，市場對科技股業績敏感，期望不宜太高，恒指如連續2日收低於201400點後市才樂觀，否則將維持於19500點至20000點整固。更多焦點股買賣策略：2隻汽車股推介比亞迪 （01211）碧桂園 （02007）中移動 （00941）信義玻璃 （00868）龍湖 （00960）阿里巴巴 （09988）騰訊 （00700）美團 （03690）微盟 （02013）科技股Bitcoin中芯國際 （00981）華虹半導體 （01347）美團 （03690）恒指反彈目標港股推介騰訊 （00700）科技股2大利好因素、、港股道指、納指、標指Tesla（TSLA.US）、港股趁低儲貨策略

*重溫今周《開市追揸沽》【按此

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