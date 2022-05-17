港股可否企穩20000點？聶振邦：連續2日收高於呢個位港股才轉勢

上一篇文章
【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油 清倉30年長情股富國銀行
港股收復兩萬關，今早則高開逾200點，恒生指數開報20193點，升243點，早段一度升近400點，高見20343點。港股可否企穩20000點？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，恒指今周料徘徊20000點水平，市場對科技股業績敏感，期望不宜太高，恒指如連續2日收低於201400點後市才樂觀，否則將維持於19500點至20000點整固。更多焦點股買賣策略：2隻汽車股推介、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、中移動 （00941） 、信義玻璃 （00868） 、龍湖 （00960） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、微盟 （02013） 、科技股、Bitcoin、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 、美團 （03690） 、恒指反彈目標、港股推介、騰訊 （00700） 、科技股2大利好因素、、港股、道指、納指、標指、Tesla（TSLA.US）、港股趁低儲貨策略
更多焦點股買賣策略：
港股
美股/其他
加息周期
欄名 : 3分鐘睇股