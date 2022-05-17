  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (二) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

股市 10:01 2022/05/17

分享：

分享：

【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果卻買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry旗下的Scion資產管理公司上季沽空蘋果（美：AAPL）股票，同時又買入包括Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：FB）和 Discovery 在內的大量股票，這些操作令美股投資組合價值大增超過一倍，達到1.65億美元。

按美國證券交易委員會披露的一份文件顯示，截至3月31日，Burry的Scion資產管理公司持有206,000股蘋果股票的認沽期權。自2019年初以來，蘋果股價大約翻了2倍，但僅本季度就下跌了16%。

截至去年12月底，Scion僅持有六隻股票，但在上個季度清倉了除 Bristol-Myers Squibb做 以外的所有持股，而卻又將Alphabet、Meta和 Discovery 等公司添加到其投資組合中。除去期權價值後，其美股投資組合價值大增122%至1.65億美元。

截至3月底，該基金最大的好倉是Bristol-Myers Squibb股份，持股金額達2200萬美元，而持有約1900萬美元的Booking Holdings和Discovery 股份，以及1800萬美元的Alphabet股份。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【沽注一擲原型】Michael Burry敗走Twitter？ 　馬斯克親自回應其批評後再刪帳戶

【科技股女股神】Cathie Wood回應ARKK遭沽空　指Michael Burry不理解創新領域爆發性增長

【沽注一擲原型】Michael Burry警告加密貨幣、抱團股若崩盤 損失或達國家規模

編輯：姚卓然

財富及資產管理 美股 股票 期權 對沖基金 沽空 Alphabet（美：GOOG）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美經濟添憂 納指挫1.2% 道指仍反覆微升
【美股收市】美經濟添憂 納指挫1.2% 道指仍反覆微升
【恒指夜期+ADR】夜期收市升153點越兩萬關　京東美股續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升153點越兩萬關　京東美股續揚（不斷更新）
【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）
【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）
【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？
【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」
【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款