▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢 上季做淡蘋果卻買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry旗下的Scion資產管理公司上季沽空蘋果（美：AAPL）股票，同時又買入包括Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：FB）和 Discovery 在內的大量股票，這些操作令美股投資組合價值大增超過一倍，達到1.65億美元。

按美國證券交易委員會披露的一份文件顯示，截至3月31日，Burry的Scion資產管理公司持有206,000股蘋果股票的認沽期權。自2019年初以來，蘋果股價大約翻了2倍，但僅本季度就下跌了16%。

截至去年12月底，Scion僅持有六隻股票，但在上個季度清倉了除 Bristol-Myers Squibb做 以外的所有持股，而卻又將Alphabet、Meta和 Discovery 等公司添加到其投資組合中。除去期權價值後，其美股投資組合價值大增122%至1.65億美元。

截至3月底，該基金最大的好倉是Bristol-Myers Squibb股份，持股金額達2200萬美元，而持有約1900萬美元的Booking Holdings和Discovery 股份，以及1800萬美元的Alphabet股份。

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編輯：姚卓然