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美國通脹高波動性或將持續

宏觀解讀 09:07 2022/05/17

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在美國勞動力市場供需失衡、雇傭工作模式重構，以及全球能源和糧食價格導致的通脹高波動背景下，若中長期內高通脹水平無法順利回落至預期目標區間，市場應高度警惕聯儲加息和主動縮表（主動出售國債）對金融市場造成的流動性影響。雖然當前美國高通脹拐點預期已顯現，但鮑威爾認為當前拐點不可信。我們同樣認為，市場仍不可低估美國通脹未來可能出現的高波動性，主要有以下三個原因。

一是美國勞動力市場供需失衡可能是長期性問題。我們針對美國勞動力市場中長期偏緊的狀況做出估計。具體來說，美國勞動人口約1.58億（16歲以上），未參與勞動力市場的人口為1.02億。其中，扣除65歲以上的人口（約5500萬人），在校的學生（接近2000萬人）以及家庭主婦（300萬人）後，勞動人口剩餘2400萬人。考慮到本次疫情55歲至65歲的人群有很多選擇永久性退出勞動力市場，根據我們的估算，這部分人群大致在500-550萬人口。因此，在剩餘1850萬人口中，我們預計在正式部門工作的人口大致約650-900萬。因此，美國勞動力參與率將很難回到疫情前水平。

二是「工資-通脹」螺旋上升的韌性或將持續強化。從上周美國公佈的雇傭成本指數（Employment Cost Index，ECI）來看，「工資-通脹」螺旋上升風險正在強化。即使緊縮貨幣政策能夠在短期內有效抑制這種價格螺旋的上升風險，但在疫情衝擊、地緣動盪以及供應鏈破壞等影響下，勞動力缺口可能將打破原有的雇傭關係和工作模式。在新的工作關係網被建立起來的過程中，勞動市場中的交易成本將會上升，這將抬升通脹中樞水平。因此，隨著美國勞動力市場的解構與重構，「工資-價格」螺旋效應下通脹水平有可能不會因為貨幣收緊政策而順利回落至預期目標內。

三是糧食和能源價格的不確定性可能助推高通脹波動。能源和食品分別占美國CPI籃子的13%和7%，考慮到烏俄問題對歐亞地緣政治局勢的持續影響、疫情後全球市場經濟進一步分化的趨勢，以及全球氣候異常頻發的可能性，能源與食品價格變化可能將阻礙美國高通脹順利回落。因此，未來若經濟數據進一步反映出美國通脹的高波動性特徵，將不排除聯儲連續加息50個基點並同時採取主動縮表的可能。

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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