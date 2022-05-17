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【港股市況】恒生指數高開243點　阿里巴巴升逾3%（不斷更新）

股市 09:28 2022/05/17

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港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股今早則高開逾200點，再次重上二萬點關口。恒生指數開報20193點，升243點。恒生科技指數升2.2%，報4130點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：28】【高息股業績】偉易達高開近3%　去年少賺25%至1.72億美元、股息率近9.8厘、CEO：新一年毛利率變動趨穩定

【09：27】知乎 （02390） 股價造好，高開逾14%。

【09：25】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前向好升逾2%。

【業績前瞻】京東首季業績周二放榜　大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

【09：22】恒生指數開報20193點，升243點。恒生科技指數升2.2%，報4130點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【騰訊700】騰訊明日放榜現彈近1%　馬化騰：騰訊收入與利潤增速放緩

【09：14】期指開報20030點，升106點或0.5%。

【08：57】恒指黑期升約213點，報20121點；道指期貨升52點，報32275點。

【08：44】【業績｜金礦股】中國黃金首季收入增加12%　料今年黃金產量最多7.8噸

【07：51】【資源股】洛鉬去年投資之剛果銅鈷礦項目獲商務部核准　投產後料新增銅年均產量約20萬噸

【07：45】【新股IPO】雲康集團2325超額認購0.35倍　一手中籤率100%

【07：45】港股ADR收報20064點，升113點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.32元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報354.35元，較港收市價高4.35元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.86元，較港收市價高0.26元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】美股個別發展，道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄，收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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