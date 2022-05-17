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【港股市況】恒生指數反覆升400點　科網、汽車股造好（不斷更新）

股市 10:58 2022/05/17

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港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股今早則高開逾200點，再次重上二萬點關口。恒生指數開報20193點，升243點。恒生科技指數升2.2%，報4130點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：57】長汽 （02333） 股價再升一成，高見12.64元，成交6.8億元。

【10：55】舜宇 （02382） 最新升10%，高見109.6元。

【10：55】BC科技 （00863） 升近四成，高見4.6元，成交586萬元。

【10：49】恒指升近450點，高見20390點。

【10：42】大市最新升約400點，報20357點，升406點；科指升3.6%，報4183點。

【10：34】中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，高見3.83元；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：28】今早曾升5%的阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%。

【10：26】【異動股】知乎大升13%　快手首席技術官陳定佳將接任非執行董事

【10：26】友邦 （01299） 股價造好升近3%，高見76.7元。

【10：20】大市升勢略為回順，最新升約320點，報20270點，今早曾高見30343點。

【10：08】碧桂園 （02007） 回吐幅度擴大至4%，低見4.62元。另外，龍湖 （00960） 跌逾1%；美的置業 （03990） 跌0.3%。

【10：00】舜宇光學 （02382） 升逾6%，高見106元；瑞聲 （02018） 升逾1%，高見16.58元。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至5%，高見88.9元。

【09：55】中電 （00002） 靠穩升0.1%。

【高息股攻略】中電首季中期息維持0.63元 現價股息率4厘

【09：50】大市升幅擴大至近400點，恒指報20333點，升383點；科指升3.3%，報4175點。

【09：48】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升近半成；吉利 （00175） 升近4%。長汽 （02333） 升逾5%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見88.3元；騰訊 （00700） 升3%；美團 （03690） 升近3%；京東 （09618） 績前升半成；小米 （01810） 升近2%。

【09：43】港股早段一度升逾300點，高見20285點，最新報20239點，升289點。

【09：41】植華 （01842） 瀉七成，低見0.5元，成交2817萬元。

【09：39】碧桂園 （02007） 逆市回吐2%。其他內房股亦普遍偏軟，中海外 （00688） 跌0.4%；潤地 （01109） 升0.3%；雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌0.6%。

【內房危機】碧桂園：擬發行5億人幣債　傳獲官方護航

【09：36】紐約期油隔晚收升逾3%，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：34】藥明康德 （02359） 早段逆市跌逾4%，低見94元。藥明康德公佈已根據股東大會授權發行不超過7843.43萬股H股，集資所得約70%將用於拓展集團的海外業務。

【配股集資】藥明康德將配售不超過7843萬股H股　集資所得約70%作海外業務拓展

【09：32】中國集成 （01027） 折讓8%發新股籌2302萬元，股價今早飈逾4成，高見0.7元。

【09：28】【高息股業績】偉易達高開近3%　去年少賺25%至1.72億美元、股息率近9.8厘、CEO：新一年毛利率變動趨穩定

【09：27】知乎 （02390） 股價造好，高開逾14%。

【09：25】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前向好升逾2%。

【業績前瞻】京東首季業績周二放榜　大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

【09：22】恒生指數開報20193點，升243點。恒生科技指數升2.2%，報4130點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【騰訊700】騰訊明日放榜現彈近1%　馬化騰：騰訊收入與利潤增速放緩

【09：14】期指開報20030點，升106點或0.5%。

【08：57】恒指黑期升約213點，報20121點；道指期貨升52點，報32275點。

【08：44】【業績｜金礦股】中國黃金首季收入增加12%　料今年黃金產量最多7.8噸

【07：51】【資源股】洛鉬去年投資之剛果銅鈷礦項目獲商務部核准　投產後料新增銅年均產量約20萬噸

【07：45】【新股IPO】雲康集團2325超額認購0.35倍　一手中籤率100%

【07：45】港股ADR收報20064點，升113點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.32元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報354.35元，較港收市價高4.35元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.86元，較港收市價高0.26元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股個別發展，道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄，收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩

 

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