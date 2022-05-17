【恒指夜期+北水】夜期升21點　劉鶴撑平台經濟健康發展（不斷更新）

國務院副總理劉鶴出席全國政協17日在京召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會時指出，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

夜期升21點。

北水吸資力度加大至43.1億元，連續7個交易日淨流入。科技股走高下，美團 （03690） 獲最多北水淨買，錄得13.5億元，騰訊 （00700） 有7.3億元，快手 （01024） 有2億元，但小米 （01810） 遭北水淨沽1.3億元。另外，中海油 （00883） 有6.5億元淨買，比亞迪 （01211） 及招行各有4億元淨買。

北水吸43億買美團：

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美股隔晚個別發展，港股今早則高開243點，其後在科技股帶領下走勢反覆向上，尾市升幅擴大至逾600點，恒生指數收報20602點，升652點，成交1241億元，收企二萬點關口。恒生科技指數升5.8%，報4272點。阿里巴巴 （09988） 升7%、京東 （09618） 績前升逾7%；美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升半成；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升逾4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【20：07】【互聯網經濟】劉鶴：支持平台經濟健康發展 處理好政府和市場關係

【19：00】【京東業績9618】京東首季經調整淨利增1.6%超預期 美股盤前高港3%

【18：47】【京東系】京東物流首季經調整虧損近8億人幣 按年收窄41.6% 馬越辭任首席財務官

【18：24】恒指夜期跌27點，報20548點。

【16：10】恒生指數收報20602點，升652點，成交1241億元，收企二萬點關口。恒生科技指數升5.8%，報4272點。阿里巴巴 （09988） 升7%、京東 （09618） 績前升逾7%；美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升半成；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前升615點，報20565點。

【15：39】阿里巴巴 （09988） 愈升愈有，最新升逾8%，高見91.6元。

【15：29】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾7%，高見91元。京東 （09618） 績前亦升逾7%。美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升近5%。

【15：18】【互聯網經濟】據報劉鶴出席今日政協數字經濟專題協商會 阿里巴巴大升近7%

【15：08】港交所 （00388） 尾市升逾4%，高見340元。

【15：05】新晨動力 （01148） 升逾五成，高見0.51元，成交600萬元。

【15：01】上證升0.7%；深證升1.2%；創業板指升1.6%。

【14：59】舜宇 （02382） 升幅擴大至12%，高見111.2元；瑞聲 （02018） 升逾4%，高見17.18元。

【14：59】大市最新升約600點，報20555點，升605點。

【14：47】君實生物 （01877） 逆市跌逾8%，低見53.75元。

【14：38】美團 （03690） 最新升7%，高見175.5元。

【14：36】港股升幅進一步擴大，大市升近600點，報20540點，升590點。科指升5.4%，報4259點。

【14：20】恒指重上20500點水平，升557點，報20508點；科指升5.2%，報4249點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%。

【14：06】理想汽車 （02015） 最新升一成；蔚來 （09866） 升逾9%；小鵬汽車 （09868） 升逾6%。

【14：03】大市午後高窄幅上落，恒指最新升約520點，報20470點；科指升4.9%，報4235點。

【13：15】友邦 （01299） 升幅擴大至4%，高見77.35元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 重上90元水平，升逾6%高見90.2元；京東 （09618） 升近6%；小米 （01810） 升逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升4%。科指最新升4.7%，報4227點。

【13：03】科技股造好，恒生指數升約500點，阿里巴巴 （09988） 升6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升4%。

【13：00】港股午後初段升約485點，報20435點；科指升4.4%，報4217點。

【12：00】恒生指數半日升445點，報20395點，成交625億元。恒生科技指數升4.2%，報4210點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾3%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾6%，吉利 （00175） 升逾7%；長汽 （02333） 升逾9%。

【11：43】港股中午收市前升約445點，報20395點；科指升4.2%，報4209點。

【11：42】BENG SOON MACH （01987） 挫逾四成，低見0.465元，成交1億元。

【11：39】【港元拆息】HIBOR短息個別發展、長息續升 一個月期報0.18863厘 港滙報7.8496

【11：32】內地股市向上，上證半日升0.2%；深證升0.7%；創業板指升1.1%。

【11：24】【上海復產】汽車股走強、比亞迪吉利破位升7% 上海復工復產、新能源汽車行業產能利用率約46%

【11：12】恒生指數升近500點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升5%。

【11：06】港交所 （00388） 升逾3%，高見336.8元。

【10：57】長汽 （02333） 股價再升一成，高見12.64元，成交6.8億元。

【10：55】舜宇 （02382） 最新升10%，高見109.6元。

【10：55】BC科技 （00863） 升近四成，高見4.6元，成交586萬元。

【10：49】恒指升近450點，高見20390點。

【10：42】大市最新升約400點，報20357點，升406點；科指升3.6%，報4183點。

【10：34】中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，高見3.83元；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：28】今早曾升5%的阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%。

【10：26】【異動股】知乎大升13% 快手首席技術官陳定佳將接任非執行董事

【10：26】友邦 （01299） 股價造好升近3%，高見76.7元。

【10：20】大市升勢略為回順，最新升約320點，報20270點，今早曾高見30343點。

【10：08】碧桂園 （02007） 回吐幅度擴大至4%，低見4.62元。另外，龍湖 （00960） 跌逾1%；美的置業 （03990） 跌0.3%。

【10：00】舜宇光學 （02382） 升逾6%，高見106元；瑞聲 （02018） 升逾1%，高見16.58元。

【09：56】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至5%，高見88.9元。

【09：55】中電 （00002） 靠穩升0.1%。

【高息股攻略】中電首季中期息維持0.63元 現價股息率4厘

【09：50】大市升幅擴大至近400點，恒指報20333點，升383點；科指升3.3%，報4175點。

【09：48】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升近半成；吉利 （00175） 升近4%。長汽 （02333） 升逾5%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見88.3元；騰訊 （00700） 升3%；美團 （03690） 升近3%；京東 （09618） 績前升半成；小米 （01810） 升近2%。

【09：43】港股早段一度升逾300點，高見20285點，最新報20239點，升289點。

【09：41】植華 （01842） 瀉七成，低見0.5元，成交2817萬元。

【09：39】碧桂園 （02007） 逆市回吐2%。其他內房股亦普遍偏軟，中海外 （00688） 跌0.4%；潤地 （01109） 升0.3%；雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌0.6%。

【內房危機】碧桂園：擬發行5億人幣債 傳獲官方護航

【09：36】紐約期油隔晚收升逾3%，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：34】藥明康德 （02359） 早段逆市跌逾4%，低見94元。藥明康德公佈已根據股東大會授權發行不超過7843.43萬股H股，集資所得約70%將用於拓展集團的海外業務。

【配股集資】藥明康德將配售不超過7843萬股H股 集資所得約70%作海外業務拓展

【09：32】中國集成 （01027） 折讓8%發新股籌2302萬元，股價今早飈逾4成，高見0.7元。

【09：28】【高息股業績】偉易達高開近3% 去年少賺25%至1.72億美元、股息率近9.8厘、CEO：新一年毛利率變動趨穩定

【09：27】知乎 （02390） 股價造好，高開逾14%。

【09：25】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前向好升逾2%。

【業績前瞻】京東首季業績周二放榜 大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

【09：22】恒生指數開報20193點，升243點。恒生科技指數升2.2%，報4130點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【騰訊700】騰訊明日放榜現彈近1% 馬化騰：騰訊收入與利潤增速放緩

【09：14】期指開報20030點，升106點或0.5%。

【08：57】恒指黑期升約213點，報20121點；道指期貨升52點，報32275點。

【08：44】【業績｜金礦股】中國黃金首季收入增加12% 料今年黃金產量最多7.8噸

【07：51】【資源股】洛鉬去年投資之剛果銅鈷礦項目獲商務部核准 投產後料新增銅年均產量約20萬噸

【07：45】【新股IPO】雲康集團2325超額認購0.35倍 一手中籤率100%

【07：45】港股ADR收報20064點，升113點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.32元，較港收市價高0.42元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報354.35元，較港收市價高4.35元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.86元，較港收市價高0.26元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股個別發展，道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄，收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩