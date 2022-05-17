【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油　清倉30年長情股富國銀行

▲ 【股神巴菲特】巴郡清倉富國銀行 增持蘋果、雪佛龍、西方石油

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（美：BRK）清倉富國銀行（Wells Fargo⺝美︰WFC）股票。富國銀行曾是巴郡最大重倉股，巴菲特30年前開始進行這筆投資，對富國銀行的業務讚許有加，即便是在2016年醜聞開始爆發後也一直堅持持有富國銀行的股份。

根據旗下巴郡申報文件，巴郡除了清倉富國銀行，也同時清出艾伯維（美︰ABBV）、百時美施貴寶（美︰BMY）持股。

另一方面，巴郡增持蘋果（美︰AAPL）、雪佛龍（美︰CXY）、暴雪（美︰ATVI）、西方石油（美︰OXY）等，又新增花旗（美︰C）、汽車貸款服務業Ally Financial（美︰ALLY）及Paramount Global（美︰PARA）。

目前蘋果在巴郡整體持股佔比達42.8%，仍是最大持股部位，第二、第三大持股則分別是美國銀行（美︰BAC） 及美國運通（美︰AXP）。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

【股神巴菲特】巴郡首季少賺逾五成 受累投資及衍生品虧損15.8億美元（第二版）

【股神巴菲特】巴郡股東要求撤銷巴菲特的巴郡主席職位 91歲股神能否保住「飯碗」？

責任編輯︰梁浩碩