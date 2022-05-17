  • 21°C
香港時間 : 2022517日 (二) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15%　市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

股市 08:23 2022/05/17

分享：

分享：

【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15%　市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

中國線上音樂平台騰訊音樂（美：TME）公布，第一季總營收為66.4億元人民幣，按年下降15.1%。淨利潤為6.09億元人民幣，按年下跌34%。非國際財務報告準則淨利潤跌24%至8.99億元人民幣。

騰訊音樂盤後升約3.4%，報4.29美元。

期內，公司在線音樂訂閱收入按年增長17.8%至19.9億元人民幣。在線音樂移動月活躍用戶達6.04億，按年下降1.8%。在線音樂付費用戶達到8020萬，按年增長31.7%，其中按季淨增長為400萬，付費率達13.3%，高於去年同期的9.9%與去年第四季度的12.4%。在線音樂移動付費用戶每月平均收入（ARPPU）為8.3元，按年下降10.8%。

社交娛樂服務及其他收入按年下降20.6%至40.3億元人民幣，社交娛樂服務的付費用戶下降了26.5%至830萬名。減少主要是由於宏觀環境不斷變化的影響以及來自其他泛娛樂平台的競爭加劇。

公司指，仍然致力於加強其原創內容製作能力，系統地創作、評估和推廣音樂，又通過提供全方位服務來培養嶄露頭角的音樂人。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【騰訊網易】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭　騰訊音樂：「不會加入打嘴架的行列」

【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市　不涉及額外集資

【TME】騰訊音樂宣布管理層調整　去年7月被市監總局行政處罰

編輯：姚卓然

美股 音樂 騰訊音樂（美：TME）

上一篇文章

【股神巴菲特】巴郡清倉富國銀行　增持蘋果、雪佛龍、西方石油

下一篇文章

【TWTR】據報馬斯克稱以較低價格收購Twitter並非不可能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」
【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」
【美股收市】美經濟添憂 納指挫1.2% 道指仍反覆微升
【美股收市】美經濟添憂 納指挫1.2% 道指仍反覆微升
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發
【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？
【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？
【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）
【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升153點越兩萬關　京東美股續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升153點越兩萬關　京東美股續揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款