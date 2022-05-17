▲ 【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15% 市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

中國線上音樂平台騰訊音樂（美：TME）公布，第一季總營收為66.4億元人民幣，按年下降15.1%。淨利潤為6.09億元人民幣，按年下跌34%。非國際財務報告準則淨利潤跌24%至8.99億元人民幣。

騰訊音樂盤後升約3.4%，報4.29美元。

期內，公司在線音樂訂閱收入按年增長17.8%至19.9億元人民幣。在線音樂移動月活躍用戶達6.04億，按年下降1.8%。在線音樂付費用戶達到8020萬，按年增長31.7%，其中按季淨增長為400萬，付費率達13.3%，高於去年同期的9.9%與去年第四季度的12.4%。在線音樂移動付費用戶每月平均收入（ARPPU）為8.3元，按年下降10.8%。

社交娛樂服務及其他收入按年 下降20.6%至 40.3億元人民幣， 社交娛樂服務的付費用戶下降了26.5%至830萬名。 減少主要是由於宏觀環境不斷變化的影響以及來自其他泛娛樂平台的競爭加劇。

公司指，仍然致力於加強其原創內容製作能力，系統地創作、評估和推廣音樂，又通過提供全方位服務來培養嶄露頭角的音樂人。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【騰訊網易】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭 騰訊音樂：「不會加入打嘴架的行列」

【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市 不涉及額外集資

【TME】騰訊音樂宣布管理層調整 去年7月被市監總局行政處罰

編輯：姚卓然