【TWTR】馬斯克批假帳戶比例或達20%　除非Twitter證明虛假賬戶少於5%、否則該收購將無法繼續進行、盤前再跌2%

▲ 【TWTR】馬斯克批假帳戶比例或達20% 除非Twitter證明虛假賬戶少於5%、否則該收購將無法繼續進行

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）表示收購Twitter（美：TWTR）的交易暫時擱置。他最新指，虛假賬戶至少佔Twitter帳戶的20%，較Twitter所披露的4倍，甚或更高，其440億美元的收購價是基於Twitter予美國證交會（SEC）的數據是準確的，而昨日Twitter拒絕提供證明，除非Twitter證明虛假賬戶少於5%，否則此收購將無法繼續進行。

隨著馬斯克質疑Twitter公開披露的垃圾及虛假賬戶比例數據，市場日益憂慮馬斯克可能完全放棄這筆440億美元的收購交易，Twitter股價昨跌8.2%後，現盤前再跌2%，報36.67美元，低於馬斯克4月披露持有9%Twitter股份時的價格。

此前報道馬斯克暗示，可能會尋求重新談判收購Twitter的價格，並表示以較低價格達成交易並非不可能。馬斯克周一估計，虛假賬戶至少佔Twitter帳戶的20%。馬斯克此前表示，收購暫緩是要等待Twitter提供有關數據支持，以確認其垃圾郵件賬戶以及虛假賬戶的佔比不足5%。

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責任編輯︰梁浩碩