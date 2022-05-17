【TWTR】馬斯克以「假帳戶比例」要脅減價或取消收購　Twitter：致力以約定價與馬斯克交易

▲ 【TWTR】馬斯克批假帳戶比例或達20% 除非Twitter證明虛假賬戶少於5%、否則該收購將無法繼續進行

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周表示，暫時擱置收購Twitter（美：TWTR）交易。他最新連發多個帖文，虛假賬戶至少佔Twitter帳戶總數20%，較Twitter所披露的4倍。馬斯克稱，由其提出的440億美元私有化方案是基於Twitter予美國證交會（SEC）的數據是準確，重申若Twitter無法證實數據，原有交易難以推進。據外電報道，馬斯克也可能降低收購價。

隨著馬斯克質疑Twitter公開披露的垃圾及虛假賬戶比例數據，市場日益憂慮馬斯克可能完全放棄這筆440億美元的收購交易，Twitter股價昨跌8.2%，收報37.39美元，明顯低於馬斯克此前提出的收購價54.2美元。

Twitter最新向SEC提交文件，重申致力以協定價格與馬斯克完成交易，並在可行的情況下儘快完成交易，而交易須由股東批准，預計可於2022年完成。

Twitter周二美股盤前依然偏弱，最新跌2%，暫報36.5美元。

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責任編輯︰梁浩碩