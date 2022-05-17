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【資源股】洛鉬去年投資之剛果銅鈷礦項目獲商務部核准　投產後料新增銅年均產量約20萬噸

股市 07:51 2022/05/17

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【資源股】洛鉬去年投資的剛果銅鈷礦項目獲商務部核准　投產後料新增銅年均產量約20萬噸

洛鉬 （03993） 公布，去年投資25.1億美元（約197億港元）建設剛果TFM銅鈷礦混合礦開發項目獲國家發展和改革委員會備案並得到商務部核准。

TFM銅鈷礦擁有6個採礦權，礦區面積超1,500平方公里，是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產之一，資源開發潛力巨大。公司於TFM銅鈷礦地區的業務範圍覆蓋銅、鈷礦石的勘探、開採、提煉、 加工和銷售，主要產品為陰極銅和氫氧化鈷。2021年TFM銅鈷礦總計生產209,120噸銅和18,501噸鈷。

該項目規劃建設3條生產線，分別為每年350萬噸的混合礦生產線、每年330萬噸的氧化礦生產線和每年560萬噸的混合礦生產線，計劃明年建成。投產後預計新增銅年均產量約20萬噸，新增鈷年均產量約1.7萬噸。

公司指，該項目經濟效益較好，TFM銅鈷礦產能將進一步得到釋放，有利於進一步提高公司盈利能力。

另外，洛鉬又為其他全資子公司合計提供總額預計不超過7,000萬美元的擔保，以提升決策效率，滿足公司業務發展及日常融資需求，降低融資成本。

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編輯：姚卓然

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