【新股IPO】雲康集團2325暗盤暫跌半成　一手帳面虧損205元

▲ 【新股IPO】雲康集團2325超額認購0.35倍 一手中籤率100%

雲康集團 （02325） 明日掛牌，今晚有暗盤交易。該股在多個暗盤走勢分歧，在輝立暗盤中，雲康集團現跌5.2%，報7.48元，一手500股帳面虧損205元。而富途暗盤中，該股現升1.3%，報7.99元，一手帳面賺50元。

中國診斷檢測服務供應商雲康集團近日公布招股結果。雲康集團發售價為每股7.89元，集資淨額7.6億元，一手中籤率100%，人人有份。雲康集團將於5月18日掛牌。【分配結果連結】

雲康集團於香港公開發售部分共錄得4025份有效申請，超額認購0.35倍，國際發售部分錄得超額認購0.39倍。

所得款項淨額的55%將用於未來四年擴大並深化其醫聯體網絡，20%於未來三年內分配用於升級並提升其醫學運營服務提供商的營運能力，10%用於擴大其診斷能力及豐富診斷檢測組合，5%用於尋找潛在投資及收購機會，5%用於招聘及培訓人才庫，5%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩