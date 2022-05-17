【開市9點半】京東今放榜　首季經調整利潤料跌37%

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京東 （09618） 將於今日公布業績，晚上有業績電話會議，內地今年3月爆發新一輪疫情，多地防疫措施收緊打擊消費，並對供應鏈、物流等行業造成影響。據彭博數據，多間券商對京東首季收入的預測中位數為2358億元人民幣，按年增長16%；而京東首季經調整淨利潤的預測中位數則為24.98億元人民幣，按年下跌37%。

京東美股折算收報202.25港元，較港股收市價高1.1%。

不過，由於市場對科技股太悲觀，摩通反而上調多隻科技股評級及目標價，京東的年底目標價看235元，潛在升幅仍有約18%。

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港股ADR收市情況：

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