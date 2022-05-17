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【開市9點半】京東今放榜　首季經調整利潤料跌37%

股市 06:13 2022/05/17

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京東 （09618） 將於今日公布業績，晚上有業績電話會議，內地今年3月爆發新一輪疫情，多地防疫措施收緊打擊消費，並對供應鏈、物流等行業造成影響。據彭博數據，多間券商對京東首季收入的預測中位數為2358億元人民幣，按年增長16%；而京東首季經調整淨利潤的預測中位數則為24.98億元人民幣，按年下跌37%。

京東美股折算收報202.25港元，較港股收市價高1.1%。

不過，由於市場對科技股太悲觀，摩通反而上調多隻科技股評級及目標價，京東的年底目標價看235元，潛在升幅仍有約18%。

重點新聞：

1.【業績前瞻】京東首季業績周二放榜　大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

2.馬化騰：騰訊收入與利潤增速放緩

3.【高息股】中電首季中期息維持0.63元 現價股息率4厘

4.【高息股】偉易達去年少賺25%至1.72億美元　派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘　CEO：新一年毛利率變動趨穩定

5.【內房危機】碧桂園：擬發行5億人幣債　傳獲官方護航

6.【穩定幣幣災】LFG為捍衛UST已沽出逾8萬個比特幣　餘下資產將用以補償持有人

7.【儲局官員】威廉斯：未來兩次會議各加息半厘合理　金融條件收緊程度已高於1994年

8.【大行觀點】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」　後市料回調至3400點、明春始重上3900點

9.【烏克蘭戰爭】麥當勞宣布退出俄羅斯市場　對俄入侵烏克蘭作進一步回應

港股ADR收市情況：

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美股收市情況：

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港股 美股 港股ADR ADR 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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【港元滙價】港滙微升至7.8499　金管局今晨未有出手（不斷更新）

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