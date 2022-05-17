COLLAR出道不足半年狂吸金 成廣告商寵兒 MARF、DAY幫FILA年輕潮牌拍廣告

女團COLLAR於上月12日正式出道，人氣直逼師兄男團MIRROR，過去數月，本港經歷第5波疫情，但無礙COLLAR一眾成員吸金，密密為多個品牌拍攝廣告或做代言，範圍也甚廣，由大型銀行網上支付平台、運動飲品、快餐品牌，也有出席名牌的活動，可見COLLAR已成廣告商新寵兒。

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COLLAR成員MARF和DAY，最近也跟運動休閒品牌FILA旗下全新年輕潮流品牌 FILA FUSION合作，為品牌剛推出的2022夏季全新Street Sport 及Tennis系列，拍攝一輯以「EXPLORE THE FUTURE」為主題的造型照，兩人型格十足，表現出「EXPLORER」的過人魅力。

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FILA FUSION以經典服飾，將運動風格創新和科技融合，融合不同國家和地區的年輕潮流文化。同時也有不同設計師誇界合作為賣點，創造出獨有新舊融合的特色。合作的潮牌包括韓國的 D-Antidote 及美國的 Staple 等。



MARF 和 DAY的其中一個造型，是滑板手的造型，再配襯今季 Street Sport 系列單品展示出獨特街頭滑板風格。MARF和DAY的另一個造型是換上了「Tennis」系列，正式踩板初體驗。

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記者：陳詠妍