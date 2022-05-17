  • 20°C
香港時間 : 2022517日 (二) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

COLLAR出道不足半年狂吸金 成廣告商寵兒 MARF、DAY幫FILA年輕潮牌拍廣告

理財智慧 01:50 2022/05/17

分享：

分享：

女團COLLAR於上月12日正式出道，人氣直逼師兄男團MIRROR，過去數月，本港經歷第5波疫情，但無礙COLLAR一眾成員吸金，密密為多個品牌拍攝廣告或做代言，範圍也甚廣，由大型銀行網上支付平台、運動飲品、快餐品牌，也有出席名牌的活動，可見COLLAR已成廣告商新寵兒。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出，詳見【下一頁

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢


COLLAR成員MARF和DAY，最近也跟運動休閒品牌FILA旗下全新年輕潮流品牌 FILA FUSION合作，為品牌剛推出的2022夏季全新Street Sport 及Tennis系列，拍攝一輯以「EXPLORE THE FUTURE」為主題的造型照，兩人型格十足，表現出「EXPLORER」的過人魅力。

【NFT】英皇娛樂進軍元宇宙 將聯同張敬軒推出NFT「HertzCity」 計劃於六月下旬發行，詳見【下一頁


FILA FUSION以經典服飾，將運動風格創新和科技融合，融合不同國家和地區的年輕潮流文化。同時也有不同設計師誇界合作為賣點，創造出獨有新舊融合的特色。合作的潮牌包括韓國的 D-Antidote 及美國的 Staple 等。


MARF 和 DAY的其中一個造型，是滑板手的造型，再配襯今季 Street Sport 系列單品展示出獨特街頭滑板風格。MARF和DAY的另一個造型是換上了「Tennis」系列，正式踩板初體驗。

【MIRROR演唱會】MIRROR歌迷會抽籤訂飛今日開始登記 僅2500名額鏡粉歎名額太少唔收貨　盼獲多一點尊重 建議增粉絲專場，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
COLLAR FILA 文娛藝術 品牌

下一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李展鵬　4年MDRT的領悟　團結才能走得更遠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】MIRROR歌迷會抽籤訂飛今日開始登記 僅2500名額鏡粉歎名額太少唔收貨　盼獲多一點尊重 建議增粉絲專場
【MIRROR演唱會】MIRROR歌迷會抽籤訂飛今日開始登記 僅2500名額鏡粉歎名額太少唔收貨　盼獲多一點尊重 建議增粉絲專場
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶
【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶
里昂推薦22隻 低估值兼具增長能力港股
里昂推薦22隻 低估值兼具增長能力港股
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠債2022】綠色零售債券獲逾49萬人認購 中銀：有機會每人最少獲派4手 緊記幾個重要日子
【綠債2022】綠色零售債券獲逾49萬人認購 中銀：有機會每人最少獲派4手 緊記幾個重要日子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款