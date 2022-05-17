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【ET開市直擊】京東9618業績有冇驚喜？內地減貸款利率機會多大（附time code）

股市 11:21 2022/05/17

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京東 （09618） 今日公布業績，大行料京東首季經調整純利跌37%，京東上日股價升0.2%，收報200元，今日業績怎預示？人行上日減首置按息0.2厘托市，市場料人行周五再降貸款利率（LPR），對大市刺激作用多大？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time Code

00：15 - 港股今日焦點速覽　
00：49 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：49 - 亞太股市早段市況速報
02：09 - 貝南奇：美經濟面臨滯脹風險   早前政策錯誤
02：40 - 高盛：聯儲局需激進加息應對通脹  經濟陷入衰退風險高
03：25 - 3月開始進入加息周期   CPI回落至8.3%
04：43 - 當年貝南奇QE三次    賣出短債套入資金買入長債
05：50 - 鮑威爾未打縮表牌    美國短暫經濟見波動
07：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：02 - 內地三項經濟數據較預期差   失業率升至6.1%創新高
09：14 - 市場低估內地封城對經濟影響    周五人民銀行或減LPR
11：25 - 恒指於2萬點好淡爭持   連續兩日未能突破20100點料繼續上落
13：02 - 科技股今周陸續放榜   京東 （09618） 今日首先公布業績
14：01 - 深圳消費券未擴展至廣東省、全國    市場預期京東 （09618） 上半年業績平平
16：00 - 摩根大通上調多隻科網股目標價   摩通轉軚宜觀望
17：45 - 中央「落重藥」整改救科技股機會不大　加息周期不利
18：50 - 科技股宜睇中長線1-2年　或小注部署數個月短線
20：20 - 犘通逐步修正錯誤預測？ 報告只宜作參考
21：02 - 美團 （03690） 睇好疫後復甦可買小注　快手 （01024） 更值博
21：41 - 快手 （01024） 已升不少　呢個價位可吸納
22：46 - 港股開市前市況速報
23：29 - ET個股推介：吉利汽車 （00175）
27：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可以買入博反彈？
29：21 - 觀眾問股：知乎 （02390） 點睇前景？是否剛開車？
31：10 - 觀眾問股：京東 （09618） 194元買入　上望阻力位、止蝕位睇幾多？
32：19 - 觀眾問股：兗礦能源 （01171） VS 中國神華 （01088） 點睇？咩位可入？目標價？
34：32 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 26元有貨上望多少？
35：24 - 觀眾問股：東航 （00670） 甚麼價錢可買入？上望位？止蝕位？
37：04 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.3元持貨至今是否已摸頂？ 如看好可溝貨減成本嗎？
38：46 - 觀眾問股：協鑫科技 （03800） 買入價2.7元，有否機會炒返上？短線前景如何？
39：58 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 2.9元買入短線點睇？
41：29 - 觀眾問股：中移動 （00941） 平均價51.4元分兩注買入  可再加注？
43：10 - 港股開市初段市況速報
44：48 - 消息股：偉易達 （00303） 、中電 （00002） 、藥明康德 （02359）
46：00 - 港股今周料徘徊20000點水平　連續2日收高於21000點才有機會突破
48：00 - 財經日誌提提你

*重溫《開市追揸沽》恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？【按此-附time code】

 

 

欄名 : ET開市直擊

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