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【新創建賣產】新創建與周大福企業售商務飛機租賃平台　代價67億美元

股市 22:39 2022/05/16

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新創建與周大福企業售商務飛機租賃平台，現金代價約16億美元。

新創建 （00659） 與周大福企業宣佈，旗下各佔50%股權的出售商務飛機租賃平台Goshawk Aviation Limited，將以企業價值約67億美元向SMBC Aviation Capital Limited出售，當中包括絶大部份資產、債務及租賃合約，但不包括Goshawk租予俄羅斯的航空公司之飛機。交易完成後，Goshawk將收取現金代價約16億美元，仍須待相關政府部門批准。

新創建行政總裁馬紹祥表示，是次出售交易的估值高於市場平均數。他又指，Goshawk出售商務飛機租賃平台，讓新創建釋放資產價值，並減低加息及新冠病毒等宏觀因素帶來的風險。此舉亦與集團的投資策略一致，集團會繼續將資金投放於現金流強勁及回報理想的項目，以達致長遠可持續增長。

周大福企業行政總裁曾安業表示，該公司對Goshawk的投資早於2013年，致力推動Goshawk成為增長最快的飛機租賃平台之一。至於新創建集團則於2015年加入成為另一戰略股。新創建及周大福企業均指，交易完成後，兩者財政狀況將會進一步加強。

Goshawk成立於2013年，總部位於愛爾蘭都柏林，是全球增長速度最快的商務飛機租賃企業之一。SMBC AC將收購Goshawk擁有、管理及承諾購買的219架飛機，主要是窄體飛機，平均機齡為5.4年，加權平均餘下租約到期年期為5.7年。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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