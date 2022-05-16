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【業績前瞻】京東首季業績周二放榜　大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

新經濟追蹤 22:05 2022/05/16

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京東首季業績周二放榜　大行料首季經調整純利跌37%、第二季度現谷底

科網股業績周來臨，京東 （09618） 周二「打頭陣」，率先公布首季業績。今年3月內地爆發新一輪疫情，多地防疫措施收緊打擊消費，並對供應鏈、物流等行業造成影響。據彭博數據，多間券商對京東今年首季收入的預測中位數為2358.34億元（人民幣，下同），按年增長16%；而京東首季經調整淨利潤的預測中位數則為24.98億元，按年下跌37%。

德銀：受春晚宣傳等費用拖累 料首季純利跌24%

德意志銀行發表報告指，受今年1月及2月份強勁的收入增長勢頭，預計京東今年第一季度收入仍然能夠增長15%至2350億元，當中預計產品收入按年增15%至2020億元，服務收入按年增18%至330億元。而經調整淨利潤方面，受春晚一次性宣傳費用，以及組織重組成本影響拖累，首季淨利潤將按年跌24%至30億元人民幣。

該行表示，是次疫情爆發，對京東第二季度的業績表現影響會最大，預計隨着5月開始內地物流將逐步恢復運作，京東憑藉自身的物流運輸能力，將會以高於行業水平的速度恢復。

摩通：封城影響較市場預期更大 第二季度負面影響達頂峰

摩根大通發表報告指，中國封城措施對京東今年首季業績的影響，將較市場預期的更大。當中，封城措施不單影響非必需品的消費需求，同時因延遲送達貨品，亦令生活必需品的需求減弱。因此，該行預計今年首季公司的收入增長將達16%，首季經調整淨利潤率為1.2%，經調整淨利將按年下跌31%。

此外，摩通表示，受封城措施影響，令京東在倉儲、物流、員工等方面產生額外成本，而有關負面影響，想在將在第二季度達至頂峰。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：【新股IPO】據指京東科技推遲20億美元香港IPO計劃　因尚未獲得中國監管審批

【中美金融戰】SEC再列88家公司入「預定摘牌名單」　京東回應：一直積極尋求解決方案

記者：梁安琪

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港股 大行報告 美股 疫情 防疫措施 京東集團—SW（09618） 純利 京東（美：JD）

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