【京東業績9618】京東首季經調整淨利增1.6%超預期　美股盤前高港3%

▲ 京東首季經調整淨利增1.6%至40.3億人幣 超市場預期

京東集團 （09618） 今日「打頭陣」，率先公布首季業績，迎戰科技股業績高峰期。京東首季收入合共達2397億元（人民幣，下同），按年增18%；期內經調整純利為40.32億元，按年增1.6%，超市場預期。

收入增18% 淨虧損29.91億

至於歸屬於普通股股東的淨虧損29.91億元，盈轉虧，主要受累長期投資公允價值變動產生的損失，以及處置╱視同處置投資及其他的損失。

京東美股盤前升9%，高見56.4美元，較港收市價214.8港元高3.1%。

今年3月內地爆發新一輪疫情，多地防疫措施收緊打擊消費，並對供應鏈、物流等行業造成影響。據彭博數據，多間券商對京東今年首季收入的預測中位數為2358.34億元，按年增長16%；而京東首季經調整淨利潤的預測中位數則為24.98億元，按年下跌37%。

京東零售收入增長17%

業績通告顯示，在分部收入之中，首季增長最勁的是京東物流，收入按年增長22%，至273.51億元，京東零售亦增長17%，至2175.24億元，達達收入6.88億元，新業務增長12%至57.56億元。

京東零售經營利潤增8%

經營利潤方面，京東零售增8%至78.91億元，京東物流虧損收窄至6.61億元，達達虧損1.91億元，新業務虧損輕微增至23.86億元。

支援上海抗擊疫情

京東指出，為支援上海抗擊COVID-19疫情，京東集團在一個多月的時間內向上海市民運送了超8萬噸的日常生活必需品，包括藥品及母嬰等物資，並且已調配4,000多名快遞員，支持當地運營保障。同時，京東已向上海調運超100輛無人智能快遞車，為方艙醫院、封閉隔離小區、配送站等地的消費者訂單和防護設備運輸提供最後一公里配送工作。

德銀：受春晚宣傳等費用拖累 料首季純利跌24%

德意志銀行發表報告指，受今年1月及2月份強勁的收入增長勢頭，預計京東今年第一季度收入仍然能夠增長15%至2350億元，當中預計產品收入按年增15%至2020億元，服務收入按年增18%至330億元。而經調整淨利潤方面，受春晚一次性宣傳費用，以及組織重組成本影響拖累，首季淨利潤將按年跌24%至30億元人民幣。

該行表示，是次疫情爆發，對京東第二季度的業績表現影響會最大，預計隨着5月開始內地物流將逐步恢復運作，京東憑藉自身的物流運輸能力，將會以高於行業水平的速度恢復。

摩通：封城影響較市場預期更大 第二季度負面影響達頂峰

摩根大通發表報告指，中國封城措施對京東今年首季業績的影響，將較市場預期的更大。當中，封城措施不單影響非必需品的消費需求，同時因延遲送達貨品，亦令生活必需品的需求減弱。因此，該行預計今年首季公司的收入增長將達16%，首季經調整淨利潤率為1.2%，經調整淨利將按年下跌31%。

此外，摩通表示，受封城措施影響，令京東在倉儲、物流、員工等方面產生額外成本，而有關負面影響，想在將在第二季度達至頂峰。

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記者：梁安琪