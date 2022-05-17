【騰訊700】騰訊明日放榜現彈近1%　馬化騰：騰訊收入與利潤增速放緩

▲ 馬化騰近年已甚少在公開場合亮相

騰訊 （00700） 將於明日公布季績，股價今日高開1.3%，報354.4元。騰訊主席馬化騰在《騰訊可持續社會價值報告》中提到，騰訊正面臨挑戰與發展並存的新階段，一方面收入與利潤增速放緩，另一方面去創造高質量發展，就是更聚焦用戶價值、科技創新及社會責任為中心的本源，堅守科技向善的願景，讓企業為國家與時代創造更大的價值。

馬化騰指，去年4月已進行了公司第4次戰略升級，把「推動可持續社會價值創新」作為核心戰略，成立可持續社會價值事業部（SSV），並啟動了共同富裕專項計劃。

馬化騰的服務對象，就從用戶 （C），發展到產業 （B），再到社會 （S），最終指向是為社會創造價值。

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馬化騰近月就公司發展，曾發表重要言論，據今年初報道指，馬化騰在去年底員工大會上，對2021年發生的一系列變化表達了自己的想法。馬化騰表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。馬化騰指，未來騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

【騰訊700】馬化騰：騰訊只是普通公司 隨時可被替換

馬化騰在3月時即公布全年業績前亦有報道指，在員工大會上，提到了「過冬」。他說過冬的時候要考慮兩點，一是調整姿態，因外界環境變化進行降本增效，把子彈用在關鍵的戰役上，「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」他提到，這時候需要重新減肥增肌，醞釀下一個風口或者戰役。二是要強化內部協作，而不是單打獨鬥，一個典型的例子是企業微信、騰訊會議和騰訊文檔三個SaaS產品的融合打通。

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