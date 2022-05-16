【穩定幣幣災】LFG為捍衛UST已沽出逾8萬個比特幣　餘下資產將用以補償持有人

▲ LFG為捍衛TerraUSD已沽出逾8萬個比特幣，餘下資產將用以補償持有人。

穩定幣幣災再有新發展，自穩定幣TerraUSD （UST）與美元的1兌1掛鉤滙率近期脫鉤後， 支持TerraUSD並持有其儲備資產的非牟利組織Luna Foundation Guard（LFG），周一在Twitter上確認上周已賣出8萬個比特幣，藉此捍衛Terra與美元的掛鉤。

LFG儲備當中的比特幣部份已大減，截至5月16日止只剩下313個比特幣。反觀該組織於5月7日仍持有80394個比特幣，意味LFG的比特幣儲備，短短約一周間已大減99.6%。

LFG手上的其他儲備資產還包括UST，以及用以平衡UST價值的LUNA幣。不過，由於UST與美元脫鉤，導致LUNA幣流通數量大增，價格亦跌至接近。

LFG稱，將會利用餘下儲備資產補償UST的持有人，並會從最小額的持有人開始，而發放方式仍在商討，將很快公佈。

至於無端捲入這場穩定幣幣災被LFG大手沽出的比特幣，價格繼續疲弱，截至本港時間周一晚上9時左右，報29891美元，按日跌約1%，較月初的38000美元低逾兩成，與11月的歷史高位逾67000美元比較，回吐57%。

據CoinGecko統計，加密幣過去7日總市值已大減約3260億美元，至約1.33萬億美元。

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