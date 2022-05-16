【大行觀點】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」　後市料回調至3400點、明春始重上3900點

▲ 摩根士丹利指美股回升僅屬熊市「死貓彈」，後市料回調至3400點。

摩根士丹利發表報告，指近期美股回升僅屬熊市「死貓彈」，料跌市仍未結束。大摩指美股現估值變得更加吸引，加上已過份超賣，以及美債息有望在3厘以下水平回穩，美股似乎已展開另一場顯著的熊市反彈。然而，該行相信美股反彈過後料仍繼續下挫。

雖然部份策略師認為美股已見底，大摩仍維持看淡觀點，指標普500指數仍未完全反映企業盈利與宏觀經濟指標的雙雙放緩。雖然在大摩預測的基本情境下，美國不會陷入衰退，惟大摩相信衰退風險已顯著增加。基於上述原因，他指美股的風險溢價太低，且估值仍過高。

大摩預測，標普500指數或低見3400點，較上周五收市價4023點低15.5%。大摩指出，3400點是標普500指數的估值與技術支持水平所在，要到明年春季才會重上3900點，並預期美股會維持波動格局。

板塊方面，大摩續予醫療護理、公用及房地產股份「增持」評級，對必需消費品股及科技硬件股則予「減持」評級。

更多美股新聞

相關文章：

【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲 年底恒指目標多少？

【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話 分析：美股或超賣反彈