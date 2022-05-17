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【疫下營商】疫下私人飛機需求大增　乘客：如同租車般平常

商業 12:11 2022/05/17

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一間國際私人飛機公司VistaJet表示，疫情影響下，人們對私人飛機的需求和接受程度愈來愈高，該企的業務發展更是有明顯改善的趨勢。（法新社資料圖片）

疫情持續將近3年，各國政府為求防疫，也嚴推出入境限制措施，因此重創旅遊和航空業發展。惟近日一間國際私人飛機公司VistaJet表示，疫情影響下，人們對私人飛機的需求和接受程度愈來愈高，該企的業務發展更是有明顯改善的趨勢，更有乘客豪言指私人飛機如同租車般平常。

【航空業復甦】達美航空迎旅遊高峰　貴賓休息室人滿之患收緊使用

據外媒《BBC》報道，航空數據研究公司Wingx發表有關私人飛機使用量的報告，數據顯示2021年，全球有330萬次私人航班，其使用量較2019年更高出7%，當中的增長主要來自美國和歐洲。VistaJet商務總監Ian Moore表示，該企去年歐洲客戶的需求增長了26%，而其他地區的需求則增長了21%。他補充指，公司現有的客人，當中有71%以前也不是私人飛機的常規用戶，惟在疫情下，愈來愈多人尋找可控和靈活的旅行方案，而這是商業航班無法提供的。營銷公司ViralBrand創辦人Rick Schirmer更直言乘坐私人飛機感覺更安全，與租車般平常。

航空業分析師John Grant指，由於愈來愈多航空公司提供低價但固定的航班，靈活性較低，難以滿足旅客目前的需求。而私人飛機公司更推出了不同方案供乘客選擇，如「半私人飛機」，使用可承載人數較多的私人飛機，不但可以維持乘坐私人飛機的好處，同時也可以節省了大量金錢。

惟VistaJet表示，由於俄烏戰爭持續，使燃料價格上升，暫時仍難以估計價格的高位是多少，但他們相信將會對加重私人飛機的營運成本，或會將成本轉嫁至乘客身上，將對市場產生相當大的影響。

【航空復甦】空中巴士A220-300亞洲巡迴展　2加3設計燃料效率升四分一

【航空業】全日空控股改善2年赤字　料明年回復盈余

責任編輯：文睿

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