歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2%

歐盟委員會公布新經濟前景預測，料通脹今季升至6.9%後見頂，今年全年通脹達6.1%。歐盟將歐盟及歐元區國内生産總值（GDP）增長預測下調至2.7%，更就俄羅斯中斷天然氣供應的最壞情況，預測屆時歐元區GDP增長縮至0.2%及通脹超過9%。

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歐盟委員會預測在基本情景下，今年歐盟和歐元區的實際GDP增長為2.7%，低於2月時預測的4%。而明年GDP料增長2.3%，低於2月時預測的歐盟為2.8%、歐元區為2.7%。

歐盟委員會更表示，德國作為歐洲最大經濟體要到今年最後一季，才能重返俄烏戰爭爆發前的產出，而西班牙更要等到明年第3季。

通脹預計也將惡化，料於今季達到6.9%見頂。歐元區今年全年通脹料為6.1%，高於上一次預測的3.5%。明年全年通脹料回落至2.7%，但仍高於上次預測的1.7%及歐洲央行的2%目標。

如果俄羅斯的天然氣供應嚴重中斷，歐盟委員會估計歐元區的經濟復甦幾乎完全停滯不前，而通脹也將急劇飆升。

歐盟委員會估計在上述最壞情況下，歐元區今年全年GDP增長為0.2%，而通脹會升至超過9%。明年全年GDP增長料低於基準綫1個百分點。

聲明指出俄烏戰爭對大宗商品價格施加進一步上行壓力，導致供應再次中斷和不確定性增加，憂慮戰爭正加劇原先預計會消退的經濟增長阻力。

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歐盟經濟專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，俄羅斯入侵烏克蘭造成無盡痛苦和破壞，同時拖累歐洲經濟復甦。他表示如情況惡化，歐盟及歐元區增長或會再低於目前預測，通脹也可能高於目前預測。

俄羅斯中斷天然氣供應料仍是主要風險，可能導致德國等國家陷入經濟衰退。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）警告，如俄中斷天然氣，德國將出現嚴重經濟危機。

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責任編輯：鄭錦玲