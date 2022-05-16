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【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出

理財智慧 19:11 2022/05/16

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香港旅遊發展局（旅發局）早前宣布推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，以新一輪「賞你遊香港」揭開序幕，鼓勵市民以多角度發掘和欣賞香港，推動本地歡樂的氣氛。首批「賞你遊香港」約 150 個行程今日（5 月 16 日）正式出爐，市民可瀏覽旅發局的活動網站 (https://www.holidayhk.com/local-tours)，挑選心儀的行程，周二（5 月 17 日）起直接向相關旅行社報名。

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【綠色債券】綠債配發結果公布 每人最多獲發5手 19日掛牌上市，詳見【下一頁

新一輪「賞你遊香港」圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲，包羅萬有。首批行程部分精彩內容及景點如下：


部分旅行社會首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，即可享受升級的選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲，為參加者帶來與別不同的體驗。

新一輪的「賞你遊香港」名額 6 萬個，各旅行團名額有限，先到先得。第二及第三批共約 150 個行程，將在 6 月推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據（最多兩張、2021 年 12 月 10 日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。

    點擊圖片放大
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成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100 元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

【消費著數】海港城5月16日起推出多項優惠券獎賞 最多可賺取1.5萬元優惠券，詳見【下一頁

活動網址：https://www.holidayhk.com/local-tours
旅發局查詢熱線：2807 6100
電郵：localtours@hktb.com
(星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，公眾假期除外）

此外，旅發局公布 4 月初步訪港旅客為 4,692 人，較去年同期下跌 17.8%。 

本港創業失敗率奇高 為何曾俊華仍叫年輕人應追夢? 更籲家長應改變對子女期望，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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