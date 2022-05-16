【消費情報】時代廣場推三大優惠 消費可換高達1.4萬優惠券 半價買美妝產品

不少人都喜歡在時代廣場購物，因為可以換領大量優惠券。銅鑼灣時代廣場今天（16日）起就推出了新一輪優惠券換領優惠，有三大優惠，包括只要於商場消費滿指定金額即可換領高達1.4萬優惠券，更有美容品牌電子現金券半價優惠，以及與人氣本地獨立歌手Tyson Yoshi合作，推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle。

時代廣場近日就推出了新一輪優惠券換領優惠，即日起至7月17日期間，Happy Rewards會員凡在時代廣場商戶即日以電子消費每滿1,500元，即可換領100元購物優惠券乙張及100元美食優惠券乙張；即日以電子消費每滿5,000元，即可換領500元購物優惠券乙張。而於逢星期四和星期日全日憑即日電子消費之單據，更可享雙倍優惠券獎賞，最高可換領高達14,000元優惠券。優惠券名額有限，先到先得，每人每日只可換領一次，換完即止。

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另外，時代廣場亦新推出美容品牌電子現金券半價優惠。Happy Rewards會員可於即日起，在eShop以半價購買超過20間商戶的100元電子現金券，當中包括：Clinique、Sabon、Sulwahsoo、M.A.C.等品牌。顧客能在推廣期內，盡情選購接近100個國際美容及化妝品牌產品！而此電子現金券更可與商戶的折扣同時使用，相當於折上折優惠。

時代廣場與人氣本地獨立歌手Tyson Yoshi合作，推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle，隨指定消費免費換領。禮品換領禮遇分兩期舉行，於即日起至5月31日，以及6月1日至6月14日期間，顧客凡於即日以電子消費滿指定金額，即可分別免費換領H2O 深層卸妝潔膚水 500ml （價值228元）乙支，以及Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World A5 Water Bottle」乙個，數量有限，換完即止。

時代廣場優惠券詳情： 換領優惠券地點：五樓換領專櫃 換領優惠券時間： 中午12時至晚上10時 購物優惠券有效日期：2022年7月27日 美食優惠券有效日期：2022年8月3日

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責任編輯：龍紀瑩