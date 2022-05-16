  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】時代廣場推三大優惠 消費可換高達1.4萬優惠券 半價買美妝產品

理財智慧 14:38 2022/05/16

分享：

分享：

不少人都喜歡在時代廣場購物，因為可以換領大量優惠券。銅鑼灣時代廣場今天（16日）起就推出了新一輪優惠券換領優惠，有三大優惠，包括只要於商場消費滿指定金額即可換領高達1.4萬優惠券，更有美容品牌電子現金券半價優惠，以及與人氣本地獨立歌手Tyson Yoshi合作，推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle。

時代廣場近日就推出了新一輪優惠券換領優惠，即日起至7月17日期間，Happy Rewards會員凡在時代廣場商戶即日以電子消費每滿1,500元，即可換領100元購物優惠券乙張及100元美食優惠券乙張；即日以電子消費每滿5,000元，即可換領500元購物優惠券乙張。而於逢星期四和星期日全日憑即日電子消費之單據，更可享雙倍優惠券獎賞，最高可換領高達14,000元優惠券。優惠券名額有限，先到先得，每人每日只可換領一次，換完即止。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

另外，時代廣場亦新推出美容品牌電子現金券半價優惠。Happy Rewards會員可於即日起，在eShop以半價購買超過20間商戶的100元電子現金券，當中包括：Clinique、Sabon、Sulwahsoo、M.A.C.等品牌。顧客能在推廣期內，盡情選購接近100個國際美容及化妝品牌產品！而此電子現金券更可與商戶的折扣同時使用，相當於折上折優惠。

時代廣場與人氣本地獨立歌手Tyson Yoshi合作，推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle，隨指定消費免費換領。禮品換領禮遇分兩期舉行，於即日起至5月31日，以及6月1日至6月14日期間，顧客凡於即日以電子消費滿指定金額，即可分別免費換領H2O 深層卸妝潔膚水 500ml （價值228元）乙支，以及Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World A5 Water Bottle」乙個，數量有限，換完即止。

時代廣場優惠券詳情：

換領優惠券地點：五樓換領專櫃

換領優惠券時間： 中午12時至晚上10時

購物優惠券有效日期：2022年7月27日

美食優惠券有效日期：2022年8月3日

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂  只有四款合格  10元巴西雞肉腸獲高評分【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
時裝服飾 電子支付 著數優惠 Tyson Yoshi 卸妝潔膚 美食 化妝 商場 美容 品牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款