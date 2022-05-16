【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演

▲ 耗資8位數的戶外NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於下月3日至12日，在中環海濱活動空間舉行。（官方資料圖片）

非同質化代幣（NFT）日漸融入我們的日常生活中，耗資8位數的戶外NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於下月3日至12日，在中環海濱活動空間舉行。「ARTAVERSE」除了有藝術展覽、藝術科技交流分享，週末音樂表演更會有本地歌手出席。

【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒推出NFT「HertzCity」

首屆舉行的「ARTAVERSE」共耗資達8位數字，目標成為集數位藝術、區塊鏈科技、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及本地藝術於一身的戶外藝術社區，期望讓市民感受「Web 3.0 藝術宇宙」。

「ARTAVERSE」設三大展覽區

「ARTAVERSE」展覽將分為三大展區，包括「ART BOX」、「ART HUB」及「ART STAGE」，向大眾提供多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演。

ART BOX展覽區將設立超過20多個獨立展覽空間，合作參展單位將為大眾展示一系列NFT藝術收藏品，當中更包括世界上最昂貴的NFT收藏品如《Shocked Doge。此外，ART BOX也與其他單位合作展出藝術品，包括本地設計卡通品牌B.Duck、藝術家Wing Shya夏永康等

而ART HUB則有名人專區、NFT 專區等4大區域。其中名人專區將展示多位藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁、香港電影金像獎特刊攝影師陳錦強等；NFT專區將會展出當代藝術家Chuckchee的NFT項目《Alpacadabraz 羊駝》。

週末音樂表演促藝術文化交流

ART STAGE 展區更將設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，當中藝術與科技講座將提供更多有關藝術科技的市場資訊，及作出不同形式的藝術交流。而音樂表演將於一連兩週的週五及週日舉行（6月3、5、10、11 日），演出嘉賓包括陳柏宇、MC 張天賦、Dear Jane、林德信、RubberBand、 黃凱妮 (Shimica)及黃妍。

活動資訊及購票詳情

展覽日期 2022年6月3日至6月12日 展覽時段 早段：中午12時至下午4時； 晚段：下午5時至晚上9時 展覽地點 中環海濱活動空間 票價 早段/平日晚段：280元 週末晚段：380元 VIP全日門票：$880元 Youth ART青年門票（16歲以下參加者）：150元 Mastercard持卡人優先訂票 2022年5月16日下午6時開始，並可享9折優惠 公開售票 2022年5月31日上午11時開始於KKTIX公開發售

【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽 冠軍可獲3萬兼作NFT發售

【NFT】Instagram本周測試NFT功能 擬開發Stories展示3D NFT

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：