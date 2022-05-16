【第六波疫情】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳　有餐廳5點後生意即清零？

▲ 有食肆負責人稱，近日的生意額按月升近3成，昨 （15日）5時後的生意卻跌至接近為零。（陳靜儀攝）

港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情，又呼籲師生不要去堅尼地城用膳。有食肆負責人稱，近日的生意額按月升近3成，昨 （15日）5時後的生意卻跌至接近為零，冀以套餐優惠增加客人。



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餐飲聯業協會會長黃家和認為，相關言論不負責任，造成市民恐慌。又指已令該區附近食肆生意受打擊，「堅尼地城大概有500間餐廳，言論一發布生意額立即跌3、4成」。

位於中環的Zenon Café負責人梁小姐則表示，近日的生意額按月升近3成，星期四至六的表現最佳。惟她亦提到，周日（15日）5時後的生意跌至接近零，平日該時段應可有數千元生意額。雖未知是否與該言論有關，仍擔心或有第六波疫情，影響生意，但現時只可持觀望態度。

她指出，晚市重開後人流明顯大增，惟可感受到市民消費較以往謹慎，故近日亦有推出不同優惠。

蘭桂坊重開可令生意額升

為了增加生意，該企由以往主要以折扣優惠，改以推出更多的套餐優惠，例如加送餐湯飲品及前菜，又附上可供「打卡」的小水泡作為飲品裝飾，吸引顧客。

梁又預料，蘭桂坊酒吧重開後生意額可再進一步上升，「蘭桂坊重開對中環一帶餐廳的生意至關重要，不少人光顧酒吧前先用膳」。

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記者：李智美