  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (一) 22:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第六波】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳　有餐廳5點後生意即清零？

商業 19:30 2022/05/16

分享：

分享：

有食肆負責人稱，近日的生意額按月升近3成，昨 （15日）5時後的生意卻跌至接近為零。（陳靜儀攝）

港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情，又呼籲師生不要去堅尼地城用膳。有食肆負責人稱，近日的生意額按月升近3成，昨 （15日）5時後的生意卻跌至接近為零，冀以套餐優惠增加客人。

【速食時裝】英國Zara郵寄退貨不再免費　香港會否受影響？

餐飲聯業協會會長黃家和認為，相關言論不負責任，造成市民恐慌。又指已令該區附近食肆生意受打擊，「堅尼地城大概有500間餐廳，言論一發布生意額立即跌3、4成」。

位於中環的Zenon Café負責人梁小姐則表示，近日的生意額按月升近3成，星期四至六的表現最佳。惟她亦提到，周日（15日）5時後的生意跌至接近零，平日該時段應可有數千元生意額。雖未知是否與該言論有關，仍擔心或有第六波疫情，影響生意，但現時只可持觀望態度。

她指出，晚市重開後人流明顯大增，惟可感受到市民消費較以往謹慎，故近日亦有推出不同優惠。

蘭桂坊重開可令生意額升

為了增加生意，該企由以往主要以折扣優惠，改以推出更多的套餐優惠，例如加送餐湯飲品及前菜，又附上可供「打卡」的小水泡作為飲品裝飾，吸引顧客。

梁又預料，蘭桂坊酒吧重開後生意額可再進一步上升，「蘭桂坊重開對中環一帶餐廳的生意至關重要，不少人光顧酒吧前先用膳」。

【電動方程式】McLaren收購Mercedes-EQ冠軍車隊　明年參加Formula-E賽事

【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意
2022/04/20
【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
2022/04/25
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
【母親節】新地15大商場料人流、生意按月倍增　餐廳租戶周末生意有望升6成
2022/05/04
【母親節】新地15大商場料人流、生意按月倍增　餐廳租戶周末生意有望升6成
【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作
2022/05/13
【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作

你可能感興趣

【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意
12:33 2022/04/20
【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
11:18 2022/04/25
【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？
【母親節】新地15大商場料人流、生意按月倍增　餐廳租戶周末生意有望升6成
13:09 2022/05/04
【母親節】新地15大商場料人流、生意按月倍增　餐廳租戶周末生意有望升6成
餐廳 香港 Cafe 餐飲 堅尼地城 中環 蘭桂坊 疫情

下一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款